La madre de Álex Casademunt concedió una entrevista a 'Juntos', el programa de Telemadrid, para hablar por primera vez tras la inesperada muerte de su hijo en un accidente de tráfico que le costó la vida a los 39 años de edad. La madre del cantante de 'Operación Triunfo' recordaba emocionada que "no había un solo momento en el que no estuviera sonriendo o de broma".

"Ya de pequeño cogió una guitarra de madera en la sala de actos y cantó una canción de Cómplices y salió hasta en el periódico de Mataró porque la noticia caló, tenía unas tablas, una magia brutal", expresó Rosa, que agradecía a todos los compañeros de su hijo en 'OT' cómo se habían volcado, incluso los que no habían podido acudir a su funeral: "Todos, sin excepción, un 12. No un 10, un 12".

Por otro lado, Rosa también ha hablado del vacío que deja Álex en su pequeña hija Bruna: "Esta tarde me la han traído a casa y pobreta... Es una niña inteligente. Siempre que ha venido a casa era 'su papá, su papá'. Y hoy que no ha venido no ha nombrado a su padre, simplemente cuando ha marchado, que era de noche, ha mirado a una estrella. Su madre la llevó al psicólogo y le dijo que cuando viera una estrella que le cantase a su papá y ha dicho: 'mira, el papa'. Y se ha puesto a cantar", confesaba.

"Estoy muy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta. Por ir rápido", se lamentó Rosa, que destacó en el programa de la autonómica madrileña el amor que el joven tenía hacia la capital: "Àlex ha vivido casi 14 años en Madrid, él amaba Madrid. Siempre nos decía que tenía pensamientos de, cuando Bruna fuera un poco mayor, regresar a Madrid". Muy emocionada en la conexión telefónica, al igual que los presentadores en plató, Rosa recordaba que su hijo se había ido por ir rápido.