'La isla de las tentaciones' vuelve a sufrir un nuevo spoiler que desvela parte del final del programa de Telecinco. Si hace unas semanas se podía ver a Marina y al tentador Isaac 'Lobo' compartiendo una velada en Madrid y de escapada romántica en Sitges, ahora es Lola la que ha tenido un descuido en redes sociales.

Y es que la joven, que entró al 'reality show' acompañada de su pareja Diego, ha publicado un storie para sus mejores amigos en Instagram que se ha filtrado. En la fotografía se puede ver a la exconcursante de 'Mujeres, hombres y viceversa' junto a Iván Rubio, un futbolista del CF Benidorm que arrasa en TikTok con sus bailes y retos. El benidormí se ha convertido en una auténtica estrella en la red social al sumar más de medio millón de seguidores y cerca de 11 millones de 'me gusta'.

Junto a la instantánea, Lola publicaba una declaración de amor dedicada a Iván Rubio: "6 meses a tu lado. Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tu y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor". La publicación, que no da lugar a dudas, deja entrever que ambos habrían comenzado una relación en octubre, unos dos meses después de la 'La isla de las tentaciones' finalizara el rodaje de los episodios en Republica Dominicana.

De esta manera, el reality show vuelve a verse afectado por una nueva 'filtración' que destapa parte del final de esta tercera edición. Así pues, los desenlaces de las relaciones entre Raúl y Claudia y Lara y Hugo son las únicas incógnitas de 'La isla de las tentaciones' que quedan por resolver.