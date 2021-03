La actriz valenciana Paula Muñoz parece que acaba de aterrizar en el sector del audiovisual, pero nada más lejos de la realidad. Su rostro nos puede sonar de películas y series como 'El club de los incomprendidos', 'Caronte' o 'Niños robados', en papeles pequeños en los que ha hecho ver su buen hacer frente a las cámaras.

Esta valenciana apareció en una de las temporadas de 'L'Alqueria Blanca' en 2012 y ahora ha vuelto a formar parte del elenco en su nueva temporada en À Punt, interpretando a Carmina.

Lo que no había trascendido es que esta valenciana forma parte del reparto de 'El elegido' ('The one', en inglés), la nueva serie de Netflix. La producción británica cuenta el último invento para encontrar pareja, un dispositivo que sabe detectar el alma gemela de cada uno. En esta serie, Muñoz interpreta a uno de los personajes secundarios, Valeria.

La trama de 'The One'

Un simple hisopo bucal es todo lo que se necesita. Una prueba de ADN rápida para encontrar tu pareja perfecta, para la que estás creado genéticamente. Una década después de que los científicos descubrieran que todos tienen un gen que comparten con una sola persona, millones se han sometido a la prueba, desesperados por encontrar el amor verdadero en la empresa The One, fundada por la ambiciosa Rebecca (Hannah Ware). Ahora, cinco personas más conocen su Match. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos. Y algunos son más impactantes y mortíferos que otros.

Inicios en 'L'Alqueria Blanca'

La serie de la entonces cadena autonómica valenciana fue la primera oportunidad para Paula. Entró en el reparto con tan solo 19 años.

Esta valenciana de 29 años tiene dos hermanos. Estudió saxofón, canto y guitarra. Tomó varios cursos de interpretación en Londres, lo que ha abierto las puertas al mundo audiovisual internacional. Recientemente ha rodado 'Venus', una película de Víctor Conde y ha formado parte de la pieza taeatral 'Mujercitas', en Madrid.