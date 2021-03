El cantante alicantino Rubén Picazo es uno de los participantes de 'Got Talent España' que más ha llamado la atención de los espectadores del programa de Telecinco. Acompañado de un pie de micrófono decorado con un cráneo de cabra, el vocalista de Alicante no dejó indiferente al jurado con un estilo que él mismo ha descrito como "metalero".

No obstante, lo que más asombró fue la canción escogida por el cantante del grupo Cain's Dinasty. Y es que transformó en heavy metal la canción "Amanecer" de Edurne, que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2015.

Edurne reconoció inmediatamente el tema al escuchar las primeras estrofas y no dudó en apoyar al artista de Alicante: "Estoy flipando. Lo que menos me esperaba es que fueras a cantar 'Amanecer'. Te lo digo en serio. Por favor, ¡qué versión! ¿La tienes grabada?". Ante la respuesta afirmativa de Rubén Picazo pidió que se la pasara: "Pásamela, por favor. ¡Me encanta, me encanta!".

Risto Mejide, otro de los miembros del jurado de 'Got Talent España', se ha mostrado asombrado con la reacción de Edurne: "Mira que ha venido gente interpretando sus versiones, y es la primera vez que la veo así". Ante las palabras de su compañero, la cantante no dudaba en aclarar que era la versión que más le había gustado: "Lo siento por el resto".

La actuación del vocalista metalero le valió los tres "sí" de los miembros del jurado, por lo que está clasificado directamente en la semifinal del programa.