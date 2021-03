Atresmedia quiere poner toda la carne en el asador para quitarle el trono de los 'reality shows' a 'La isla de las tentaciones'. Tanto es así que, coincidiendo con el final de la tercera edición, Neox estrenará en dos semanas 'Love Island', presentado por Cristina Pedroche, que reunirá a diez solteros en un paraje de ensueño con una misión: encontrar el amor.

Los concursantes deberán emparejarse y competir contra los demás en diferentes pruebas porque quien se quede sin pareja será expulsado. Asimismo, los espectadores condicionarán el futuro de los participantes dado que, tal y como ha adelantado Pedroche, podrán decidir si una pareja tiene que romper e irse con otra, e incluso qué soltero o soltera entra en la casa.

El 'reality show' ya ultima los concursantes que participarán en 'Love Island' y una tiktoker ha decidido denunciar los requisitos que piden para concursar. Tal y como revela la joven, el espacio de Antena 3 pide a los aspirantes datos más propios de un casting de modelos que de un 'reality show'. Entre ellos, solicitan conocer la altura; el peso; tallas de ropa y calzado; y contorno de pecho, cintura y cadera. También solicitan fotografía de la cara sin maquillar y maquillada; y de cuerpo entero, frontal, perfil y de espaldas con ropa de calle y traje de baño.

La joven explica en un vídeo en TikTok que decidió apuntarse a un casting de Antena 3 que iba sobre una isla y encontrar el amor: "Como ahora mismo no hago nada con mi vida pensé '¿qué pierdo presentándome?', me registré y me llegó un correo. Para presentarte sólo hay que hacer un vídeo de presentación y responder al formulario. Cuando llego al apartado de datos físicos me encuentro con estos datos y sin hablar de la gente que sale en el anuncio... Así que, en definitiva, tengo clarísimo que a mi no me cogen".