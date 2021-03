Varios periodistas de TVE han criticado unas imágenes que se emitieron este martes en 'Las cosas claras', el espacio de actualidad política que presenta Jesús Cintora en La 1. Una reportera se acercó a Mariano Rajoy mientras daba un paseo para lanzarle una batería de preguntas sobre su declaración como testigo en el juicio sobre la caja b del PP, pero no estuvo dispuesto a responderlas.

Estas imágenes se viralizaron rápidamente por redes sociales, ya que el expresidente del Gobierno cambió de rumbo hasta en tres ocasiones para intentar librarse de la reportera. "¿Tiene usted idea de quién puede ser M. Rajoy, señor Rajoy?", llegó a preguntarle la periodista al expolítico popular, que decidió subirse a un coche para escapar del aprieto.

Esta persecución no ha sido del agrado de Carlos Franganillo, presentador de la segunda edición del 'Telediario': "Absolutamente impropio de RTVE". Además, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la opinión de su compañero Marc Sala. "Yo es que esto no lo acabo de ver en la radiotelevisión pública. Seré antiguo, no sé", publicaba el periodista del Canal 24H.

Xabier Fortes también se ha mojado de una forma todavía más contundente. "Me sumo a todo lo dicho. Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa". "Yo no entiendo una RTVE haciendo esto. Así no, así no", añadía por su parte Paloma del Río.