'Gran Hermano' ha lanzado al estrellato a muchos de concursantes a lo largo de sus dieciocho ediciones. Sin embargo, la gran mayoría pasan al más absoluto anonimato tras su paso por la casa más famosa de la televisión. Es el caso de la participante gallega Judit Iglesias, que consiguió hacerse con el codiciado maletín de ganadora de la séptima edición.

Décadas después de su paso por el 'reality show' de Telecinco, la concursante gallega ha reconducido su vida. En una entrevista publicada recientemente, le preguntaban una pregunta que suele ser muy común para los 'grandes hermanos': "¿Se lleva bien con los concursantes con los que participó?". "La verdad que sí, que al final de las fiestas y eso los conoces a todos de todas las ediciones y montamos casi una amistad conjunta, nos llevamos bien entre todos", afirmaba ella.

Asimismo, Judit Iglesias confesó que, durante años vivió a caballo entre Coruña y Madrid, pero ahora ya está establecida en Galicia. "Cuando salí fue todo abrumador, la verdad que no lo esperaba. Yo no me merecía todo ese cariño", recordaba en el encuentro mientras admitía que "en aquella época viví con algo más de holgura". Pero, ¿a qué se dedica ahora? Al sexo. Ella misma lo confesó.

Y es que la concursante gallega ahora protagoniza una asesoría sexual. "Tengo un consultorio tanto online como físico para responder a dudas sexuales que durante la pandemia del coronavirus hay muchas", explicó. Asimismo, también ha abierto un canal de Youtube, "Sexploradores", en el que cada jueves sube un nuevo vídeo con un look muy diferente al estilismo gótico con el que consiguió ganar 'Gran Hermano'. "Cómo poner un condón" o "cómo aumentar la potencia sexual" son algunos de los tutoriales que muestra en la plataforma audiovisual.

'Gran Hermano' volverá finalmente en 2021 a Telecinco, pero en su formato VIP. El discurrir de este programa a lo largo de los años no ha sido nada fácil. Más bien al contrario. Meter en una casa a un número determinados de anónimos, sin conocerse y dejar que la convivencia fluya como le venga en gana en una casa donde hay más cámaras que paredes... es un fenómeno que, además de ser un espectáculo para el espectador, es un análisis social que nos encanta consumir. Tras el escándalo que hubo en la edición de 'GH Revolution', en 2017, donde hubo un presunto abuso sexual, todavía pendiente de resolución judicial, no hemos vuelto a ver una edición en la que los anónimos eran los protagonistas.