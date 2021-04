Lola sorprendió a muchos de sus seguidores con un confesión muy personal. En plena emisión de 'La isla de las tentaciones', la concursante confirmada de 'Supervivientes 2021' confesó por qué se hace llama Lola y no Marta, su verdadero nombre, en una ronda de preguntas que realizó en sus historias de Instagram, llegando a desvelar incluso el origen de este cambio de nombre está en la extinta red social Tuenti.

"Realmente solo me llama Marta mi familia. Incluso los profesores me llamaban Lola y los exámenes los firmaba como Marta Mencia (Lola. Me empecé a llamar Lola porque en Tuenti (de aquella yo enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba) para no encontrase la cuenta me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo", confesó la también exparticipante de 'MYHYV' en respuesta a la pregunta de uno de sus seguidores.

Esta anécdota personal de Lola vuelve a hacer viral en un momento en el que ya ha iniciado la preconvivencia con sus compañeros de 'Supervivientes 2021'. De hecho, en las últimas horas, la protagonista de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ya ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos hondureños junto a sus compañeros, Lara Álvarez y algunos integrantes del equipo del reality de supervivencia.

Concretamente, Mediaset hizo oficial el fichaje de Lola en el último programa de 'MYHYV', tal y como adelantó en exclusiva YOTELE el pasado 18 de marzo. "Quiero que se me conozca en otro ambiente, para limpiar un poco mi imagen. No soy así, se me fue un poco la pinza", ha reconocido la protagonista de la noticia.

me meo con lola que se ha colado por ahí en medio cuando debería haber salido como sorpresa final (como confirmación de supervivientes) pic.twitter.com/LoSgPZU1PD — peri (@T5Comento) 25 de marzo de 2021

Lola afronta de esta forma su tercer trabajo en televisión. Anteriormente había participado en 'MYHYV' como pretendienta de Diego, con quien más adelante se aventuró a vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones'. De hecho, después de las infidelidades que los dos cometieron, ambos decidieron dar por finalizada su relación en las hogueras finales.

La joven coincidirá en 'Supervivientes' con otros exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' como Tom Brusse, ya confirmado por Telecinco, y Melyssa Pinto, fichajes adelantados por este portal. En cambio, no volverá a compartir formato con Isaac, ya que se ha caído del casting del reality tras ser pillado en un bar de copas incumpliendo las medidas anticovid, según la información a la que tuvo acceso en exclusiva YOTELE.