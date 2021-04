Las cadenas realizan una apuesta clara por el cine, la actualidad y las ficciones turcas en la noche de este martes. En La 1 de TVE, a las 22:10 horas, Jason Statham encabeza el reparto de 'Caos', una cinta en la que da vida a Quentin Conners, un policía expulsado del cuerpo por un accidente. El agente será reclamado por el cabecilla de una banda de cinco ladrones encapuchados que irrumpen en un banco y toman a varios rehenes.

A las 22:45 horas, ‘Mujer’ regresa a Antena 3 con un nuevo episodio. En esta ocasión, Sirin encontrará una nueva excusa para confundir una y otra vez a Bahar con el tema de sus fotografías con Sarp. Además, Arif se pregunta por qué lo arrestaron y pedirá ayuda a su hermana Kismet.

'Made in Spain' en Cuatro

Por su parte, Cuatro se adentra esta noche (22:50 horas) en las plantaciones de los nuevos productos ‘made in Spain’ en la nueva entrega de ‘En el punto de mira’. Nuestro país es el primer productor de Europa de aguacate y quinoa, dos productos cuyo consumo se ha disparado en todo el mundo debido a sus excelentes propiedades nutricionales. En el reportaje de hoy, Verónica Dulanto y María Miñana visitan los grandes cultivos de aguacate que se han establecido en Málaga, que han generado cientos de puestos de trabajo y que están contribuyendo a salvar la agricultura local. El aguacate está siendo además un balón de oxígeno para el turismo de la zona, donde ya se organizan visitas y catas en las plantaciones. También en Andalucía se produce quinoa, una semilla de origen peruano cuyo cultivo ocupa allí 7000 hectáreas.

‘Love is in the air’ también ocupará el prime time de Telecinco (22:00 horas) durante la noche de este martes. Mientras Eda y Serkan viven uno de sus mejores momentos como pareja, Balca busca la manera de boicotear su relación. La chica aprovecha la ocasión de la importante licitación para acercarse al arquitecto, haciendo que el vínculo laboral entre ambos se estreche progresivamente.

Viggo Mortensen asoma en laSexta

Además, un nuevo pase de ‘Captain Fantastic’ llega esta noche (22:30 horas) a laSexta. La película narra la historia de Ben (Viggo Mortensen), un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos bosques situados en el noroeste de los Estados Unidos criando a sus seis hijos, varios de ellos junto a su mujer. Aislados totalmente de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la sociedad de consumo, Ben es un padre devoto que ha inculcado en sus hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin embargo, una trágica noticia hace que la peculiar familia deba dejar temporalmente su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización.