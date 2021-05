'Pasapalabra' atrapa a miles de espectadores tarde tras tarde para ver si, finalmente, Pablo Díaz ganará el codiciado bote tras completar 'El Rosco'. No obstante, si hablamos de concursantes míticos del programa, que ahora se emite en Antena 3, muchos recordarán a Fran González y a Paz Herrera. La cántabra fue una de las concursantes más queridas y conocidas, así como una de las pocas que consiguió alzarse con el premio, pero ahora su trabajo está lejos de la cadena de Atresmedia, aunque sigue vinculada con la televisión.

Y es que Paz Herrera participa en otro de los concursos míticos de la pequeña pantalla. Se trata de 'Saber y ganar', que se emite en la segunda cadena de Televisión Española, y lleva en antena desde 1997 con Jordi Hurtado al frente. La conocida concursante acumula más de 25 fines de semana participando en el espacio de La 2 y agradecía los ánimos que le enviaban a través de redes sociales. "Envío un abrazo tremendo a nuestros equipos rivales, que han sido a cual mejor y grandísimas personas", señalaba en su cuenta de Twitter. Asimismo, un seguidor le escribía hace unos días para decirle que "le echaba de menos" y que verla por la televisión había supuesto unir a su familia. "Sólo por eso ya ha merecido la pena", contestaba ella.

¡Y llegamos a los 25 fines de semana de @Sabery_Ganar!

Estamos muy agradecidas a todos por los ánimos, al programa por... por seguir ahí, y envío un abrazo tremendo a nuestros equipos rivales, que han sido a cual mejor, y grandísimas personas.

Hoy y mañana es nuestro finde final. pic.twitter.com/9eLk4fVsnv — Paz (@Paz_apalabra) 24 de abril de 2021

Paz Herrera es muy activa en su cuenta de Twitter, donde explica algunos de los entresijos del programa. Por ejemplo, hace una semana explicaba el motivo del error en una de sus respuestas. "En 'Saber y ganar' dijeron no a mi respuesta del golfo Arábigo, que lo correcto era golfo Pérsico, pero es el mismo. En mi viejo Atlas es golfo Arábigo, por lo que no fue error sino más bien desactualización. En Arabia me aplaudirían que el golfo es pérsico de un lado pero arábigo del otro", comentaba ella.

En @Sabery_Ganar dijeron no a mi respuesta de golfo Arábigo, que lo correcto era golfo Pérsico, pero es el mismo. En mi viejo atlas es golfo Arábigo, no fue error, más bien desactualización, ja, ja. En Arabia me aplaudirían que el golfo es pérsico de un lado pero arábigo del otro pic.twitter.com/CviAUk3fpM — Paz (@Paz_apalabra) 25 de abril de 2021

Trayectoria en 'Pasapalabra'

La cántabra Paz Vega es una de las ganadoras de 'Pasapalabra' más recordadas y consiguió un premio de 1,3 millones de euros tras completar 'El Rosco'. La arquitecta en paro prometió raparse el perlo si ganaba el bote, y así lo hizo. En aquel entonces explicó que quería invertir el dinero para "vivir tranquila", asegurar la pensión de sus padres y ayudar a sus tres sobrinas a financiar sus estudios.

No obstante, la administración pública se puso de por medio y la concursante tuvo que pagar una gran cantidad de impuestos. Hace unos días lo comentaba con un compañero de 'Pasapalabra' en redes sociales después de que él comentara que tenía que pagar el 19% en impuestos. Paz Herrera, por su parte, contestaba lo siguiente: "Ya hubiera firmado yo eso. De entrada retención del 21 y antes de acabar el mes de junio del siguiente año completar hasta lo que tengas que pagar según tu comunidad autónoma, a mi me tocó 'apoquinar' el 55 por ciento en total". En otras palabras, tuvo que pagar en impuestos más de 700.000 euros tras cobrar el premio de 1.310.000 euros. "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", apuntillaba.