Los informativos de Antena 3, capitaneados por Santiago González, han sumado en abril tres años y nueve meses de liderazgo de audiencia contundente e ininterrumpido. Un dominio que comenzó cuando Sandra Golpe se puso al frente en solitario de la edición de sobremesa, en septiembre de 2017. La periodista hace balance de la dulce etapa profesional que atraviesa.

En abril cumpliste 39 meses como líder de los informativos de sobremesa. ¿Te has acostumbrado al éxito?

Cuando llevas varios años en un puesto relevante, puedes caer en la tentación de relajarte un poco. Y no debe ser así, porque el espectador se merece la excelencia cada día. Te mentiría si te dijese que no me pico si un día bajamos, pero tenemos la fortuna de que el público nos sigue eligiendo de manera mayoritaria.

¿Recuerdas cómo fueron los primeros días en los que comenzaste a dirigir y presentar el informativo de sobremesa en solitario?

Estábamos los últimos de la tabla. Hacíamos un 14% y en la actualidad casi llegamos al 23%. Me he arruinado de traer tartas, tapas y otras cosas para festejar cada meta lograda.

Parece que habéis logrado generar un hábito en el espectador…

La marca ha ganado prestigio y cuando pasa algo, el espectador se queda con Antena 3 Noticias. Es uno de los mayores orgullos que se puede tener, nuestra medalla de equipo.

Con tu informativo, se ha producido una evolución del formato tradicional, con más dinamismo y participación de tu equipo en pantalla.

Intento darles sitio en pantalla a todos. Yo soy el hilo conductor pero doy protagonismo a mis compañeros que quieren hacer imagen. Eso les motiva, es una manera de hacer equipo y además se lo merecen.

La competencia os mira de reojo, a nivel estético y de formato…

Eso es un orgullo. Nosotros miramos lo que hacen los demás porque siempre tienen buenas ideas y nunca debes perder de vista lo que hacen, incluso cuando vas por delante.

¿En qué se diferencia tu informativo del de Vicente Vallés?

A las tres de la tarde la información está sucediendo. Hay multitud de cosas que están pasando en ese momento o van suceder y vamos a conocer la respuesta en directo. La idea es hacer un informativo más dinámico y fresco con más puntos de directo en el que la opinión no la vas a encontrar. La noche invita más a la reflexión.

Posiblemente, Vicente Vallés sea el periodista más señalado en los últimos meses…

Que deliberadamente se vaya por ciertos comunicadores porque su manera de interpretar la actualidad no sea la tuya me parece fascismo. El antifascista no es el que lanza adoquines a un mitin o atenta contra la libertad de expresión. Eso es otra cosa.

En los informativos se sigue dando a diario el número de contagiados y fallecidos por coronavirus, pero parece que ya no sorprende…

Es así y me da pena. Hemos interiorizado esa realidad pero sigue habiendo miles de familias sufriendo, no podemos olvidarlo.

¿Crees que se podrían haber hecho mejor las cosas en cuanto a la gestión de la pandemia?

Hay una confusión generalizada que empieza en la UE. Creo que lo podían haber hecho mejor. Y la gestión gubernamental no ha ayudado, ha generado fatiga pandémica y hastío de la población respecto a sus políticos.

¿Cómo has vivido esta campaña electoral en la Comunidad de Madrid?

La recordaremos como la campaña de las balas, las amenazas y la polarización. Hemos visto pedradas en mítines, carteles incorrectos como el de Vox y, de nuevo, vídeos de Podemos señalando a periodistas que no se pueden tolerar. Y todo lo hemos contado. No me extraña la desafección ciudadana hacia los políticos. En esta campaña se han cruzado líneas rojas.

¿Aceptarías dar el salto a la política si te lo propusieran?

Mi padre me decía de pequeña que iba a ser presidenta del Gobierno. Ahora se lo dice a mi hijo. No me veo de ninguna manera, pero lo cierto es que necesitamos otros políticos. Me da envidia Alemania, porque ante una situación de crisis, partidos de todo signo político se unen y se ponen de acuerdo en lo esencial. Hay muchos países civilizados que tienen gobiernos de coalición de izquierda y derecha. Aquí parece que estamos mirando de reojo la Guerra Civil y la memoria histórica. España también se merece un consenso político.

¿Te ves jubilándote presentando informativos?

Ejemplos como el de Matías Prats y Ana Blanco estarán contaditos con los dedos de la mano en el futuro. Ojalá pueda jubilarme con plenitud como le va a pasar a Matías y haciendo un trabajo en primera línea.

¿Y la posibilidad de dar el salto al entretenimiento?

Como una no sabe nunca lo que le va a pasar, no me atrevo ni a pensarlo. Uno de mis retos es disfrutar del presente. Vivo con una filosofía de hacer las cosas lo mejor posible porque soy muy perfeccionista y estoy todo el rato con estrés para que el trabajo en equipo salga bien. Es cierto que tengo otras inquietudes porque no me veo jubilándome haciendo las noticias. Me gustaría hacer otras cosas, pero no sé en qué momento. Ahora mismo soy una privilegiada y espero seguir viviendo de esto allá donde esté, continuar aprendiendo y pasándomelo bien con el trabajo.

¿Sigues algún programa de la competencia en especial?

Yo lo sigo todo. Hasta las revistas del corazón. Veo una autonómica como puede ser Telemadrid y también a Ana Rosa Quintana, a Risto Mejide o a Joaquín Prat y Mónica Sanz en ‘Cuatro al día’, por citar algunos ejemplos.