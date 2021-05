Natalya llegó al restaurante de 'First Dates' dispuesta a encontrar un hombre del que enamorarse. Esta azafata de origen ruso conoció en el dating show a Luisma, que en la intimidad de las cámaras confesó que no era lo que estaba buscando. "No es mi tipo de mujer. Es ancha y grandota, a mí me gustan delgaditas y más manejables", explicó el valenciano.

Por otro lado, apuntó que le gustan "las rusas" por un motivo que, sin duda, dejó sin palabras a más de un espectador: "Tengo amigos que están casados con rusas y están encantados con ellas por lo bien que les cuidan, pero son más acordes con sus figuras". Para Luisma, todo eran inconvenientes y no paró de sacarle defectos a su cita: "La veo muy mayor y muy grande para mí. Mayor no por edad, sino porque la veo hinchada".

A pesar de las exigencias del comensal, la cita entre ambos transcurrió con normalidad e incluso hubo tiempo para hablar de temas subidos de tono. Para que se conocieran mejor, el programa les facilitó un 'rasca del amor' que planteó una pregunta para Luisma: ¿Cuáles son tus talentos sexuales?.

"No sé... el aguante", respondió entre risas. Una habilidad de la que dio más detalles en sus totales a cámara: "Una vez estuve tres meses seguidos durante tarde, día y noche". Seguidos, sin fallar". "Es lo que quería ella. Al final sacó la bandera blanca y dijo que no podía conmigo. No voy de fantasma ni nada", añadió.

Natalya, por su parte, no dudó en lanzar un zasca: "No me lo creo mucho. He tenido experiencias y cuando hablan mucho, luego en realidad no es así". "Hasta que no lo veo no lo creo", dejó caer la participante, que no obstante, se mostró dispuesta a tener una segunda cita. En cambio, Luisma la rechazó: "Como amigos sí, lo que ella quiere ahora no puedo dárselo".