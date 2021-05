Iker Jiménez compartió una curiosidad de la preparación de la última entrega de 'Horizonte' que nadie esperaba. El presentador anunció que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, había rechazado acudir al programa centrado en el lenguaje exclusivo, a pesar de haber intervenido en otros formatos de Mediaset.

En pleno debate sobre este tema, el popular rostro de Cuatro dio a conocer la información: "El equipo invitó a la ministra de Igualdad por sí quería decirnos algo porque me parece muy interesante escucharla. Nos han dicho que no va a ser posible", añadió sin aclarar los motivos por los que no pudo asistir a plató o conectar mediante videollamada.

Jiménez quiso lanzar una indirecta a la miembro de Podemos por declinar su invitación: "Ha intervenido en otros programas de esta cadena", añadió haciendo referencia a la participación en directo de Montero en 'Sálvame' tras la emisión del primer episodio de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', que sorprendió a muchos espectadores de Telecinco que no esperaban verla en el formato de corazón de la cadena.