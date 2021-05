El festival de Eurovisión 2021 continúa con sus principales eventos a lo largo de toda esta semana. Tras la disputa de la primera semifinal, en la que Malta se impuso a todos sus rivales, es el turno de la segunda de las fases preliminares, en la que 17 países comenzarán su participación sobre el escenario del Rotterdam Ahoy.

El formato del festival incluye, como es habitual a lo largo de los últimos años, dos semifinales previas a la final que tendrá lugar el sábado. En ellas actuarán todos los países participantes, a excepción de los Países Bajos, que ejercen de anfitriones, y de los integrantes del Big Five (España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia).

De cada una de las dos semifinales, los 10 países con mejor puntuación avanzarán a la final del sábado.

Cuándo es la semifinal 2 de Eurovisión

La segunda semifinal tendrá lugar este jueves 20 de mayo de 2021 a las 21 horas, con la participación de 17 países, incluyendo uno de los favoritos como Suiza, y otros de los integrantes que más están dando de que hablar, como Bulgaria o Islandia. Las actuaciones finalizarán a las 23.10 horas, tras lo cual los participantes ofrecerán una rueda de prensa.

Dónde ver en TV la semifinal 2 de Eurovisión

Las semifinales, al igual que el resto del Festival de Eurovisión 2021, podrán verse en abierto a través de Televisión Española. En concreto, será La 2 el canal encargado de transmitir las dos rondas iniciales del certamen.

Orden de actuación

1- San Marino (Senhit ft. Flo Rida - Adrenalina)

2- Estonia (Uku Suviste - The Lucky One)

3- República Checa (Benny Cristo - Omaga)

4- Grecia (Stefania - Last Dance)

5- Austria (Vincent Bueno - Amen)

6- Polonia (Rafal - The Ride)

7- Moldavia (Natalia Gordienko - Sugar)

8- Islandia (Dadi og Gagnamagnid - 10 Years)

9- Serbia (Hurricane - Loco Loco)

10- Georgia (Tornike Kipiani - You)

11- Albania (Anxhela Peristeri - Karma)

12- Portugal (The Black Mamba - Love is on my side)

13- Bulgaria (Victoria - Growing up is getting old)

14- Finlandia (Blind Channel - Dark Side)

15- Letonia (Samanta Tina - The moon is rising)

16- Suiza (Gjon's Tears -Tout l'univers)

17- Dinamarca (Fyr of Flamme - Ove os pa hinanden)