Felipe González pisó este miércoles por primera vez el plató de 'El hormiguero'. El expresidente del Gobierno, que no suele acudir con frecuencia a los estudios de televisión, charló con Pablo Motos sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad como la clase política o la situación de los jóvenes en la actualidad.

El invitado también habló sobre sus actuales ocupaciones al frente de la Fundación que lleva su nombre, así como del lanzamiento de su podcast 'Sintonías infrecuentes' en la aplicación Podimo en la que hablará con personas de todo signo político, aunque con excepciones: "Con Santiago Abascal no. Tengo un límite".

"Tras dejar la política me sentí liberado"

Tras tantos años, hasta yo estaba cansado de mi mismo".

"Noté mi salida de la política porque dejó de sonar el teléfono".

"Me comprometí a no aceptar nada más relacionado con la política".

"Querían que presidiera la Comisión Europea y yo no tenía una explicación que fuera honorable, les decía que el cielo en Bruselas estaba muy bajo y me costaba vivir así”.

"Me gusta lo que está haciendo Biden. A mi modo de ver, está aprovechando su momento. Cuando se levanta, no se preocupa de poner un tweet, sino de las cosas que tiene por hacer para mejorar".

"En la formación del último gobierno hubo comunicación, no directa, pero hubo dos veces aunque se atravesó algún programa que lo hizo imposible”.

"Va a haber un rebote importante en la economía el próximo semestre".

"Mientras no se acabe la pandemia en el mundo, vamos a tener lo que estamos viviendo en Brasil o la India. Eso se va a vivir en todo el continente africano. Todavía nos queda un tiempo difícil".

"Cuando decía que me retiraba, la gente no me creía. Ahora empieza a creerme".

"Hay que mirar a una generación de jóvenes que ya ha pasado por dos crisis y tiene pocas expectativas de futuro".

"En estas condiciones, yo no haría indultos a los condenados por el procés".

"En España hace falta diálogo y acuerdo".

"Me siento huérfano de representación. Cuando digo huérfano de representación no me estoy refiriendo sólo al Partido Socialista. Yo busco con pasión que en un discurso del Parlamento haya alguien que yo pueda aplaudir, sea el que sea, aunque sea el de Teruel Existe"

"Mi problema no es si es de mi tribu, de mi cuerda, de mi bloque, es más, me horroriza la política de bloques. Me parece lo contrario de lo que debemos hacer, sobre todo en este momento, que me recuerda la necesidad que hubo de Pactos de la Moncloa, del pacto constitucional, de pactos para ponerse de acuerdo".

"Cuando llevas 10 años en el gobierno, todo te estorba porque ya te lo han contado todo".

"No les debes pedir a un asesor (gurú) aquello para lo que no están, no les puedes pedir un proyecto de país porque si estuvieran par eso sería candidato. El problema no es meter la pata sino sacarla rápido”.

”Los que más nos ayudaron a incorporarnos a Europa fueron los alemanes, sin duda”.

(Sobre su coincidencia como presidente con los grandes dirigentes de la segunda mitad del siglo XX) “Fue una época de cambio global muy importante. Gorvachov era y es un tipo entrañable, tuvimos una relación muy buena, era muy querido en el mundo y poco querido en Rusia".

“Conmigo Margaret Thatchet sí se ría. Le decía, ‘Margaret estás preciosa’ y se le caía el bolso... Estábamos cordialmente en desacuerdo casi siempre, pero a mí me tenía un enorme respeto”.

"En mi podcast quiero hablar con todos, pero con Santiago Abascal no. Tengo un límite"