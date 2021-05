Tres nominadas se juegan esta noche (22:00 horas) la nueva expulsión de ‘Supervivientes 2021’. Además de eliminar la figura de los lacayos, entre otros contenidos, los concursantes del reality de Telecinco disputarán un nuevo juego de recompensa y una prueba de apnea decidirá quién es el nuevo líder.

Por su parte, Antena 3 mantiene su apuesta por ‘La cocinera de Castamar’ (22:45 horas). En la entrega titulada ‘Lo que no será’, Diego pide al Rey un aplazamiento de la ejecución de Armando, pero no se lo concederá si no le lleva una prueba de su inocencia. Clara y él trabajan juntos hasta dar con algo. Alguien ha arrancado del diario de guerra la página del día del asesinato. Si dan con ella podrán demostrar su inocencia. Amelia los ve juntos. Siente que Clara es una amenaza. Por fin encuentran una copia del diario en la que está la hoja desaparecida. Armando es culpable.

laSexta estrena esta noche (22:30 horas) la nueva temporada de ‘El jefe infiltrado’. En este primer programa, Carlos Conde, jefe de una empresa líder de peluquería masculina, se adentrará entre sus empleados para descubrir los fallos que tienen algunas de sus más de cien peluquerías que tiene repartidas por toda España y que cada año atienden a más de un millón de clientes.

Reencuentro de Carlos y Karina en 'Cuéntame'

La 1 de TVE pone esta noche (22:10 horas) el broche de oro a la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó' con el reencuentro entre Carlos Alcántara y Karina en 2020 tras su separación en Nueva York. Además, este especial hará un recorrido por su historia de amor en la serie.

Iker Jiménez y el coronavirus, en Cuatro

Cuatro apuesta esta noche (22:50 horas) por una nueva entrega de ‘Horizonte’. En esta ocasión, el programa presentado por Iker Jiménez indagará en el origen, aún desconocido, del coronavirus. Además, se tratará la misteriosa desaparición de Déborah Fernández, una joven de Vigo, en el año 2002.