Aunque aún se está emitiendo la actual edición de 'Supervivientes', el esperado regreso de 'GH VIP' ya es tema de conversación en Telecinco, donde se están empezando a hacer las primeras quinielas de concursantes. Ayer en 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez quiso saber cuáles de sus colaboradores entrarían en la casa de Guadalix de la Sierra como ya hicieron Belén Esteban, Anabel Pantoja o Alonso Caparrós.

Tras una publicidad, Jorge Javier Vázquez se dirigía directamente a Chelo García Cortés para hacerle la pregunta: “Chelo, ¿tú irías a ‘Gran Hermano VIP’?”. La periodista tampoco se cortó y dio una respuesta igual de directa: “Por supuesto”. Su sinceridad provocó las bromas de Jorge Javier: "¿Y cuánto pagarías por ir?".

"O me pagan o no voy, ¿qué te crees? Yo no trabajo gratis. Es una forma de quitarme todo el follón que tengo con Hacienda", quiso dejar claro Chelo, que añadía: "Yo trabajo para pagar a Hacienda, así que si hay un trabajo bien remunerado yo lo hago", expresó la tertuliana.

"¿Irías con Marta?", preguntó entonces María Patiño, a lo que su compañera respondía: "No, no. De momento, yo sola". Sin embargo, poco después tampoco cerraba la puerta a que participe su mujer, que ya acudió a los platós a defenderla durante su paso por 'Supervivientes': "Bueno, todo es cuestión de negociar".