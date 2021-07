Palmira, la espectadora más famosa de 'Ahora caigo', ha publicado un emotivo vídeo en sus redes en el que lamenta la cancelación del concurso de las tardes de Antena 3, que se despide hoy. La conocida como "gogó" del programa, que ha protagonizado numerosos momentos divertidos desde las gradas del público, comienza diciendo: "Estoy triste porque me han dado una noticia que... Me ha puesto triste".

"Parece mentira que un programa tan bueno, que es alegre, divertido, con un buen presentador...", expresa la espectadora, a la que se le entrecorta la voz. "El presentador es buena persona y es muy guapo yo lo quiero como si fuera mi hijo. A veces le digo que es mi 'Arturito' como si fuera mi niño, porque yo lo adoro", asegura.

"No comprendo que hayan quitado este programa porque al público le gustaba y a mí me encantaba. Era divertido, alegre y me gustaría que esa persona que ha pensado quitar el programa... Me gustaría que me dijeran el motivo, si es divertido, es alegre, tiene buen presentador... ¡Qué más queremos, lo tenemos todo, con el público tan maravilloso que hay! ¿Por qué lo ha quitado?", se pregunta Palmira, que ha acudido de público en numerosas ocasiones.

Antes de finalizar, Palmira se deshace en halagos hacia Arturo Valls: "Por tanto que me quieres. Me has tratado como si fuera tu madre y por eso te adoro. Y siempre te voy a echar de menos". "Yo solo le pido a Antena 3 que haga un milagrito, que pongan el programa, que no lo quiten, por mí y por todo el público, que sé que tiene público, tiene audiencia", pide visiblemente emocionada.