¿Y los toros de Alicante?

Está claro que a perro flaco todo son pulgas. La infrarrerepresentación de Alicante en televisión llega a parcelas tan insólitas como la taurina. Tendido cero, programa formal donde los haya, en edición número 1.809 del sábado 3 de julio, debía informar de los festejos sucedidos en Alicante entre el 24 y el 27 de junio en Homenaje a José María Manzanares.

El programa dirigido por Belén Plaza los recordó, por supuesto. Pero limitándose a hacerlo a modo de videoclip. Con unas imágenes acompañadas por la música de Enrique Morente. ¿Dónde quedó el análisis y la crónica? Se los tragó la tierra.

En ese mismo programa, tanto de la Feria de Castellón como de la Badajoz y del primer festejo que se desarrolló en Las Ventas después de veinte meses los reporteros del programa dieron buena cuenta como siempre hacen, con buena pluma y buen tino.

¿Por qué las tres corridas y el festejo de rejones celebrados en la plaza de toros de Alicante no merecieron los comentarios de Carlos Ruiz Villasuso, Manuel Valera y Javier Hurtado, cuando se trataba de los primeros que tenían lugar en este coso después de tantísimo tiempo? Los seguidores del programa constatarán que no hay festejo en capital o ciudad del que el equipo no realice su crónica rigurosa. Despacharse los cuatro días del serial alicantino con unas postales nos dejó un tanto estupefactos.

Menos mal que la televisión autonómica À Punt, tan amante de la tauromaquia, había realizado un amplio despliegue en sus informativos entre el 24 y el 27 de junio, y por ella conocimos todos los extremos de lo que sucedió en cada uno de los festejos. Entiéndase la ironía.