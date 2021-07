Jordi González presentó este lunes el último 'Conexión Honduras' de esta temporada de 'Supervivientes', a falta del debate final con todos los concursantes que todavía no tiene día de emisión. En el plató también estuvieron exconcursantes de esta edición, como es el caso de Lara Sajen, Marta López o Sylvia Pantoja.

González no pudo evitar pasar por alto el look de la prima de la tonadillera, ya que había llegado vestida con unos pantalones y al volver se encontraba sin ellos. "¿Dónde has perdido los pantalones?", quiso saber. "No he hecho nada raro eh, más quisiera yo. Ha sido culpa de Marta López que me ha dicho que me los quitase", desvelaba la cantante, que comentaba que venía tapada porque al presentador le gusta tener el aire acondicionado fuerte.

Fue entonces cuando Marta López intervino para explicar por qué había aconsejado a su excompañera que se quitase los pantalones y se quedase solo con la americana: "Es que está espectacular, venía toda tapada, mira qué piernas tiene, han venido todas guapísimas, tiene que lucirse".

El presentador aprovechó para lanzarle un dardo a la participante: Pero cómo ha cambiado Marta López". "La conocimos como una facha, una tía retrograda, muy conservadora, y mira en lo que se ha convertido", bromeó el presentador. Ella no se tomó mal sus palabras e incluso segundos después piropeó al conductor: "Llevo 21 años viéndote y estás guapísimo, súper joven, estupendo", dijo la colaboradora ante el apuro del catalán.