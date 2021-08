Jaime acudió al restaurante de 'First dates' con un regalo muy especial para el equipo del programa. El joven, de 21 años, llevó al programa de Cuatro una cesta repleta de productos de su tierra, Almería: "Me dedico a la agricultura y quería tener un detalle con vosotros para que se note la buena calidad del producto de Almería".

Antes de conocer a su cita, una apasionada de la música llamada María, Jaime charló con Matías Roure sobre sus trabajos y aficiones. "Trabajo con la sandía, con el pepino, con el calabacín... A la vez también soy DJ, fotógrafo, músico de orquesta y costalero de Semana Santa", explicó el andaluz, que se define como "un tío raro y difícil de llevar": "Te puedo llevar de festival o de procesión".

Después de esta presentación, Jaime por fin pudo conocer a la desconocida con la que estaba a punto de cenar. María, una apasionada de Beyoncé, bromeó con su admiración hacia la artista: "Para mí es mi madre. Creo que me ha parido y que me abandonó en un contenedor de basura. Real que soy ella. Soy ella".

Aunque se dedica al mundo del maquillaje, la gaditana también siente debilidad por una conocida red social: "Tengo muchos seguidores en TikTok". "Un día hice uno en cinco minutos y se hizo viral. Iba sobre todas las cosas que podía hacer mientras mi padre hacía caca", aseguró.

Después de una cita en la que ambos estuvieron muy cómodos, María apostó por seguir conociendo a Jaime: "Me ha parecido un chaval muy gracioso, muy sincero y con las ideas muy claras". Sin embargo, él no sintió "el feeling del amor" y prefirió que la relación no fuera más allá de una amistad.