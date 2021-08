'Viernes Deluxe' entrevistó anoche a Leticia Sabater minutos antes de finalizar el programa. Al tan solo poner el primer pie en plató, fue preguntada por los colaboradores y aclaró las dudas que había tras varios rumores que resultan ser ciertos: Va a realizar una serie documental como la de Rocío Carrasco y la que se está preparando sobre Anabel Pantoja.

Durante la entrevista previa fuera de cámara, no hizo mención a este tema por el siguiente motivo: "No lo he contado en la previa porque antes del covid ya me lo propusieron pero lo paramos. La semana pasada me han vuelto a insistir. La voy a hacer", aseguró.

"Será una serie sobre mi vida personal y profesional", siguió. Los colaboradores del Deluxe preguntaron dónde verá la luz esta serie: "¿En YouTube?, ¿en Only Fans?". La entrevistada manifestó de seguido su rechazo a estas dos opciones dejando en el aire dónde se emitirá.

"No puedo decir muchas cosas porque estamos en ello. Estamos planteándonos qué vamos a sacar y qué no. Más tarde, se ofrecerá a las plataformas y a las cadenas y habrá que decidir quién lo compra". También ha adelantado que no será de producción propia, sino que saldrá adelante gracias a inversores que quieren que el proyecto tenga futuro.

de despedir el tema, la expresentadora ha afirmado: "Hay muchas cosas que la gente no conoce de mí, habrá sorpresas".