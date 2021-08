La séptima edición de 'Got Talent España' está un poco más cerca de ver la luz en la programación de Telecinco. Después de que finalizasen las grabaciones de las audiciones en el Teatro Nuevo Alcalá (Madrid), la cadena principal de Mediaset ha lanzado la primera promo del regreso del formato presentado por Santi Millán, aunque sin desvelar aún la fecha de estreno, que se intuye que llegará con el comienzo de la nueva temporada televisiva.

"Deja espacio a la emoción. Vuelve el talento", asegura este spot promocional en el que aparecen imágenes de Edurne, Dani Martínez, Risto Mejide y Santi Millán sobre el escenario del programa producido por Fremantle ('Mask Singer', 'Family Feud: la batalla de los famosos', 'Adivina que hago esta noche').

Esta nuevo promo del regreso de 'Got Talent' se produce semanas después de que Mediaset confirmase que Paz Padilla no seguiría ejerciendo de jurado en el talent show. De esta forma, la cómica abandona el formato, que no ha fichado a ningún otro rostro conocido para que ocupe su lugar, dejando la mesa del jurado con tan solo tres componentes.

La séptima edición de 'Got talent' será la primera que cuente con solo tres jueces de principio a fin. Risto, Edurne y Dani volverán a encargarse de valorar las actuaciones de los aspirantes que pasen sobre el escenario. En la anterior entrega, Paz Padilla estuvo ausente durante la mayor parte del concurso debido al fallecimiento de su marido, pero se incorporó a su silla cuando comenzaron las semifinales.

Semanas antes a esta confirmación, saltaba un rumor que apuntaba a Rocío Carrasco como sustituta de Paz Padilla en 'Got talent', una información que fue desmentida por YOTELE. Ahora, con la fotografía compartida por los canales oficiales de Mediaset, se confirma que la hija de Rocío Jurado no dará el salto al formato de entretenimiento.