A pocos días de que se cumplan dos meses del fallecimiento Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez ha hablado con Terelu Campos sobre la dolorosa pérdida de la colaboradora de 'Sálvame'. En una entrevista para la revista Lecturas, definida por la hija de María Teresa Campos como "una charla entre dos amigos", el presentador de 'Sálvame' reconoce que echa mucho de menos a su amiga.

"Es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza", asegura Jorge Javier, que el mismo día de la muerte de la periodista tuvo que ponerse al frente de un especial de 'Sálvame' en su homenaje.

El comunicador catalán, que estaba unido a Mila por una estrecha relación de amistad, explica que se sentía "muy identificado" con ella en varios aspectos: "En la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella".

A lo largo de su conversación con Terelu, el conductor estrella de Mediaset recuerda la última tarde que pasó junto a Mila: "Me hizo un gran favor dejándome despedir de ella". "Salí de la habitación con un chute de vida", asegura.

"Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo", añade Jorge Javier, que hace unas semanas ya hablaba de lo complicado que ha sido el último año. "Ha sido la vez que más cerca he estado de dejarlo. Me ha faltado muy poco. Empecé a hacerme a la idea de que en julio desaparecía una temporada larga", afirmó en 'Sálvame'.

Precisamente, fue su amiga quien le dio fuerzas para seguir adelante: "Me ha reconciliado con la vida. Me ha vuelto a dar ganas de vivir". "Es muy curioso, en un momento tan duro en el que ella se va, a mí me ha dado un empujón. Lo que antes era caos, desesperación y negrura, ahora es luminosidad. Me ha dado ganas de vivir, algo que hacía tiempo que no tenía", comentó emocionado en el programa de Telecinco.