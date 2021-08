«Nosotros», sello BBC

Cuenta la historia de un matrimonio a punto de hacer aguas que decide hacer un tour por Europa, acompañado por su hijo adolescente, para intentar recomponerse. Nada nuevo bajo el sol, de acuerdo. Pero cómo son las formas, cómo los matices. Los protagonistas, Tom Hollander y Saskia Reeves, están para comérselos. La historia, cuyo guión es obra del propio autor de la novela en que está basado, David Nicholls, presenta numerosos recovecos que lo mismo te provocan una sonrisa (las más de las veces) que te erizan la piel.

Aunque nadie hable de ellos, los actores españoles de doblaje están fantásticos, y logran introducirnos en el alma de Douglas y Connie, tanto en la edad adulta como en la juvenil, de una manera prodigiosa. Como un guante.

Tanto es así, que yo que siempre les he tenido bastante manía a los británicos no tengo más que reconocer sus conquistas audiovisuales. Aunque no siempre. No les aguanto por «especialitos»: ¿qué es eso de conducir con el volante a la derecha? ¿de tener su moneda propia y no pasar por el aro como los demás? ¿de ir siempre a la contra? ¿de no adaptarse, ir a la suya y encima creerse los amos, los líderes y los guardianes de las esencias de Europa?

Tener la mirada de la industria puesta en el mercado estadounidense no siempre es saludable. Pero en el caso de Nosotros (estreno en Filmin) les ha salido muy bien.