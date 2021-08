Es mentira. Al menos eso es lo que Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano 16' y colaboradora de los programas de Telecinco, ha manifestado en Twitter tras percatarse de las acusaciones que 'Socialité' ponía sobre la mesa contra ella y su hermano Cristian Suescun a lo largo de su emisión del pasado sábado 21 de agosto. ¿La causa? Un supuesto delito de injurias contra un hombre de 24 años que había solicitado mantener relaciones sexuales con el hijo de Maite Galdeano.

Gracias. https://t.co/VYtmBkNKC7 — SOFIA💫 (@sofiasuescun) 22 de agosto de 2021

Si bien Telecinco ha borrado el tuit que compartía esta misma tarde la exparticipante del reality más popular de la televisión privada patria, apelando a las disculpas por parte de la cadena de Paolo Vasile y negando los hechos, las redes sociales y los medios de comunicación tampoco tardaron ayer en dar cuenta del suceso y posicionarse, en algunos casos a su favor, y en otros, en su contra.

Durante la emisión de 'Socialité', la redactora Laura Rogé aparecía frente al domicilio de Galdeano para hacerle entrega personalmente de la denuncia que Jesús, el denunciante, un valenciano natural de la localidad de Alginet, había interpuesto contra sus hijos tras haberle propinado una ristra de insultos homófobos, en contra de su orientación sexual, tras presuntamente haber ofrecido 1.000 euros a Cristian Suescún para mantener un encuentro íntimo en noviembre de 2020.

Si bien el documento afirma que los hechos tuvieron lugar en diciembre de ese mismo año, semanas antes, el exconcursante de 'La casa fuerte' se sentaba en 'Sábado Deluxe' afirmando que le habían ofrecido 10.000 por acostarse con él, lo cual ha sido negado rotundamente por la supuesta víctima. Jesús asegura que fue el propio Cristian quien le contraofertó, aumentando la cifra en 9.000 euros, de la cual fue presumiendo posteriormente. La última vez, en el mes de mayo, en el mismo programa.

Dada la negativa del valenciano a entregar tal cantidad de dinero, y según su versión, tal cual figura en la denuncia, fue la polemista, quien dueña de su furia, comenzó a asestarle, a través de WhatsApp y sin motivo alguno, todo tipo de comentarios mofándose de su gusto por los hombres, entre ellos "maricón". "En los mensajes ellos se reían de mí, me decían “maricón”… entonces, yo me sentí bastante mal", confesaba en declaraciones al programa del corazón.

No es la primera vez

“Los mensajes los he recibido desde el móvil de Cristian, pero sé perfectamente que ha sido Sofía", indicaba. Al parecer, no sería la primera vez que es señalada por este tipo de actos. En esta línea, y sea como fuere, Sofía Suescun ya había estado en el punto de mira por este tipo de comentarios, aunque lo cierto es que sí sería la primera vez que la de Pamplona tendría que responder ante el juez por este motivo. La reportera en cuestión, aseguraba que ella misma había reconocido en algún 'Sábado Deluxe' sentir cierto rechazo por el colectivo homosexual, por lo que no serían de extrañar las acusaciones en cuestión.

Por otro lado, Nuria Marín, presentadora de ‘Socialité’ durante las vacaciones veraniegas de María Patiño, que recientemente ha celebrado su 50º cumpleaños y se prepara ya para su vuelta ante las cámaras, cargaba contra el denunciante, indicando que pretendía que se hablara de él, en busca de “un poquito de fama”. De cualquier forma, la periodista al otro lado de la conexión, que sostenía la denuncia en su mano, advertía que no tenía constancia de que estuviera aún admitida a trámite.