Antonia Moreno, del PSOE, de no ser oriolana, seguramente no se habría expresado con tanta claridad públicamente, dado que éste es un tema en el que se diga lo que se diga siempre se van a herir susceptibilidades.

Estoy completamente en sintonía con Moreno. Cuando varias veces al día veo el mapa de L´Oratge en la televisión autonómica, o cuando informan desde según qué pueblos, me quedo estupefacto. El fin de semana de la ola de calor, por ejemplo, abrieron desde Xalans, ahí es nada. Jalance, un pueblo de menos de mil habitantes muy cercano a Cofrentes que el 14 de agosto era una sartén. Pero completamente inédito bajo esa denominación.

Hace poco charlé con el cronista de Sax, mi amigo Vicente Vázquez, a propósito de esta cuestión. Ni siquiera sabía que en el mapa de À Punt su pueblo venía glosado como Saix. No veía el canal y no tenía opinión al respecto. Sólo me contó que durante sus tres años de existencia una vez se pusieron en contacto con él para grabarle, y que en todo momento hablaron en castellano, tanto por teléfono como en los instantes previos a la grabación. Nada más cuando iban a realizar la toma la reportera le aclaró: «Ya sabes cómo es esto. Yo te preguntaré en valenciano». Sax/Saix tiene más de diez mil habitantes.