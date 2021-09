Comienza el viaje hacia la próxima edición del Festival de Eurovisión. A falta de conocer la ciudad en la que la RAI albergará las galas, cualquier canción que se comercialice a partir del 1 de septiembre podrá ser elegida por los respectivos países participantes para participar en el certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, que se celebrará en Italia durante 2022.

Let the Eurovision Song Contest 2022 season…BEGIN! 🇮🇹https://t.co/YPG7u5RCBY pic.twitter.com/kmvRN6oEQ2 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 1 de septiembre de 2021

Tal y como establece el artículo 2.2.2 del reglamento del concurso, la letra y la música de las canciones candidatas no pueden publicarse antes del 1 de septiembre. En el caso de que se hayan expuesto públicamente en plataformas de vídeos, conciertos, redes sociales o base de datos, el país participante deberá información al Supervisor Ejecutivo de Eurovision (Martin Österdahl), quién evaluará si la composición es elegible para participar y determinar si ha tenido alguna ventaja respecto al resto.

Además de esta regla, y aunque puede ser escrita en cualquier idioma, el tema no podrá sobrepasar los 3 minutos de duración, no deberá contener alusiones políticas y no podrá hacer mención a marcas comerciales. También cabe destacar que no puede ser interpretada por artistas menores de 16 años.

A pesar de que, por el momento se desconocen fechas y ciudad de celebración, hace unas semanas, TVE desveló que Benidorm acogerá la presEn su intervención en el acto de presentación, Pérez Tornero explicó cómo se gestó este plan renove de Eurovisión en España: "En una visita a Valencia, con la idea de desenraizar TVE y apoyar a la gente, me encontré con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y pensamos juntos cómo podíamos potenciar gente joven, empleo, salir de esta pandemia, recobrar la ilusión... Y al presidente Puig se le ocurrió que por qué no Eurovisión en Benidorm". "Por qué no unir la nostalgia de Benidorm con una apuesta por transformación del futuro de la música, que es el afán de RTVE", añadíaelección española para el próximo Festival de Eurovisión. En un encuentro con los medios desde la ciudad alicantina, la pública ha hecho oficial su plan de resucitar la esencia del festival de Benidorm y convertirlo por primera vez en el concurso que elegirá al representante español en el certamen europeo, al estilo de San Remo en Italia, el último país vencedor del certamen.