Los participantes de First Dates nunca dejan de sorprendernos. En esta ocasión fue Estela, una chica de 35 años de Manresa, la que dejó a la audiencia boquiabierta tras confesar durante el programa que no podía quitarse de la cabeza el prepucio de Nano, su cita de la noche.

Estela explicó en el programa que es madre soltera y que trabaja como dependienta en una tienda de Manresa. La concursante sorprendió a todos con la reacción que tuvo en la cita que mantuvo con su acompañante, Nano.

Los dos mantuvieron durante toda la cena una conversación fluida, y hablaron de tatuajes y piercings. De hecho, Estela desveló su lado más rebelde, explicando que lleva varios tatuajes, pero que la primera vez que se tatuó fue porque sus padres le dijeron: "Como te tatúes te echamos de casa".

Nano le dijo a Estela que tiene un piercing en un lugar “muy íntimo” y ella ya no ha podido pensar en otra cosa 😂 #FirstDates6S https://t.co/22JJkPUySY — First Dates (@firstdates_tv) 7 de septiembre de 2021

Nano fue entonces cuando le preguntó si le gustaba la tinta, a lo que Estela respondió: "No, me gusta llevar la contraría". Esto, lejos de molestar a Nano, parece que incluso le gustó.

Finalmente, Estela preguntó a Nano si llevaba piercings y él dijo literalmente que "en sitios no visibles". Esto trastocó tanto a la concursante que, cuando llegó al confesionario, reconoció que no podía parar de pensarlo: "¿Tú sabes lo que yo tenía en la cabeza? Pues su prepucio todo el rato".

Sin embargo, la de Manresa no descubrirá el piercing de Nano porque en finalmente ella ha descartado la opción de seguir conociéndole.

Otras citas que no terminaron bien en First Dates:

Estela decidió que, a pesar de sus pensamientos, no quería seguir conociendo a Nano por lo que cada uno se fue por su lado tras el programa. Esto no es extraño en el conocido espacio televisivo donde muchas parejas acaban como el rosario de la aurora tras hablar durante apenas cuarenta minutos con sus citas. Aquí te dejamos algunos de los casos más sonados de las últimas temporadas del programa:

Y es que en el programa conducido por Carlos Sobera muchos encuentran el amor pero también son muchos los que salen corriendo del restaurante deseando no encontrarse nunca más con la persona con la que han compartido velada.

La pasada semana el programa también era noticia por el cambio de presentador en el formato "crucero". Jesús Vázquez es el elegido para conducir el programa de citas en el barco. ¿La razón? Carlos Sobera no puede seguir compaginando la edición diaria de First Dates con 'Secret Story' y First Dates Crucero.