Pablo Motos ha vuelto a convertirse en trending topic en Twitter. Esta vez ha sido por el estreno de una nueva sección en "El Hormiguero 3.0", denominada "Pasarse de la raya" y donde hizo un monólogo de más de 6 minutos que desconcertó a su audiencia, para bien y para mal, como suele ser habitual.

En su largo discurso, el presentador dejó de lado el humor que es tónica habitual del espacio para hacer una reflexión sobre el rencor.

El presentador valenciano quiere en esta nueva sección traspasar la frontera de lo "políticamente correcto", que le tiene ya aburrido, confesó, y hablar abiertamente sobre cuestiones tabú.

Aquí puedes ver el monólogo:

"No puedo más con lo políticamente correcto. A mí esto antes me indignaba, pero ahora es que me aburro. Me aburro de los quejicas. Me aburro de los que sin tener idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador", comenzó diciendo.

"Ha llegado el momento de hacer una catarsis y hablar de la vida de verdad. La vida es salvaje, es injusta, es cruel y no es neutral, esto es lo que hay", expresó el presentador cuando el espectador todavía no entendía lo que estaba haciendo. "Tenemos que tener libertad para poder hablar en público sin tener que editar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática", insistió.

"¿Sabéis lo que persiguen? Persiguen que nos enfrentemos, que nos separemos por todo, que nos separemos... porque así no pensamos. Pensar es peligroso y podrías cambiar de opinión", indicó el presentador.

Después ya entró en materia para hablar del rencor, el tema de la sección: "El rencor no daña a quien lo provoca sino a quien lo padece. El rencor nos hace peores personas. ¿Y todo por qué? ¿Qué pasó para que le cojamos semejante tirria a esa persona? El rencor o el resentimiento no nace siempre de una ofensa recibida", reflexionó.

"Se puede odiar con todo el rencor del mundo a alguien porque es mejor que tú, el resentimiento que nace de la envidia, la mala madre que oculta el resto de los resentimientos. La comparación con los demás cuando salimos perdiendo es la fuente de todo resentimiento", añadió.

