Las cocinas de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' abre esta noche sus puertas en La 1 de TVE. En esta ocasión, entre otros nombres, el talent contará con la participación de Terelu Campos, Eduardo Navarrete y Vanesa Romero, tres de los 16 aspirantes VIPs que utilizarán todas sus dotes culinarias para alzarse con el título de mejor cocinero/a 'celebrity' de nuestro país y con un premio en metálico de 75.000 euros para la ONG que elijan. YOTELE habla con la presentadora, el diseñador y la actriz sobre su paso por la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity'.

-¿Qué balances hacéis de vuestro paso por 'Masterchef Celebrity'?

-Edu: Es una experiencia maravillosa porque hemos vivido cosas muy guays, pero es muy duro. Son muchas horas y hay mucha exigencia y te lleva al extremo físico y psíquico.

-Terelu: Diría que 'Masterchef' es una cura de humildad en tu vida. Ahí no sirve de nada los años que tú lleves de carrera, ya sea de actriz, de diseñador, de periodista, de reportero, de humorista... Cuando llegas te quedas en pelotillas. Crees que el todo el bagaje de cada uno te va a servir y no te sirve de nada. Ni siquiera te sirve pensar que sabes un poquito cocinar.

-Vanesa: Yo no tenía ni idea. Llegué con un nivel muy básico.

-Carmina Barrios ha asegurado que una de las grandes sorpresas de esta edición fuiste tú, Terelu.

-Terelu: He hecho muy buenas migas con Carmina. Veníamos de la misma escuela de cocina: la que se hace en casa de las madres y abuelas. También me he llevado una sorpresa increíble con ella, pero, al final, creo que ha sido con todos. Amo a mi Carmina. Ella no escribe Whatsapps, habla y envía audios. Ha sido nuestra alegría. Tiene un meritazo porque la edad pesa y mucho. Es un programa de mucho esfuerzo físico. Me quito el sombrero con ella.

-Edu: A mí decía "Loca carioca, ¿sabes que va a tocar hoy? 'Carieles'". Le preguntaba qué era y me contestaba: "Trocitos de pollo envuelto en papeles".

-¿Llamasteis a alguien para que os aconsejase tras recibir la propuestas para participar?

-Edu: Claro que llamamos. Yo hable a dos musas, que son Yolanda Ramos y La Terremoto de Alcorcón, para pedirles consejo, pero por mucho que te digan, hasta que tú no vives la dureza de aquello...

-Terelu: Yo no hable directamente con alguien, pero coincidí con Flo y Gonzalo Miró antes de saber que me iban a llamar para hacer la prueba. Estuvimos un buen rato hablando y ahí ya me dijeron que me preparase si llegaba a entrar. Esas palabras no las olvidaré nunca.

-Vanesa: En mi caso, yo llamé a Loles, estuvimos hablando y me dijo lo mismo, que era duro. Pero, claro, una cosa es lo que te dicen y otra es vivirlo. Cuando lo vives, entiendes que la gente llore, se frustre... Lo entiendes todo. Ha sido una experiencia increíble.

-¿Os habéis emocionado mucho?

-Terelu: Sí, sí. Hasta decir: "¡Por favor, no me grabes!". Hemos llorado de emoción al superar algo, de rabia, de vergüenza.

-Edu: O cuando un compañero se ha ido.

-En tu caso, Eduardo, ¿qué van a encontrar los espectadores de ti en 'Masterchef'?

-Edu: Van a ver lo mismo que vieron en 'Maestros de la costura' porque solo tengo una forma de ser que es esta. Es muy gamberra, divertida... Si la pregunta va por ahí, no he madurado nada. También vais a ver mucha moda porque también he hecho trajes.

-Terelu: Yo quiero decirle a Edu que me he apuntado un curso de corte y confección para hacer 'Maestros de la costura'.

-'Maestros de la costura' aún no ha renovado por una quinta temporada. ¿Qué mensaje le mandarías a TVE para convencerles para que lo renueven?

-Edu: Un programa como 'Maestros de la costura' es necesario porque le ha dado valor a la industria y, al igual que ha pasado con 'Masterchef', mucha gente a aprendido a coser. Le ha dado visibilidad a la moda española. Si no lo renuevan, me daría mucha pena.

-Terelu: ¿Y por qué no le proponemos una mezcla de anónimos con 'celebritys'?

-Edu: Eso sería lo más porque hay muchísimo que saben coser como, por ejemplo, Óscar Higares.

-Terelu, en vuestra familia, ¿quién cocina mejor?

-Mi madre no cocina desde hace muchos años, pero siempre ha cocinado fenomenal. Yo lo que sé lo he aprendido de mi madre y de mi abuela. Y luego de mi hermana, y ella de mí y a la inversa. Hemos sido un círculo. Tenemos una misma línea y cada una le da su toquecito.

-El hecho de ganar 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', ¿te animo para entrar en 'Masterchef Celebrity', Terelu?

-Lo grabé como ocho meses antes de que me llegase la propuesta para participar en 'Masterchef Celebrity'. Es que ni me acordaba, para que te voy a engañar.

-¿A quién recomendaríais esta experiencia?

-Terelu: A mi hermana Carmen, que cocina mejor que yo.

-Edu: Yo se lo recomendaría a cualquiera de mis amigos porque realmente es una experiencia muy guay. Creo que Susi Caramelo y Candela Peña se lo pasaría pipa en cocinas.

-Vanesa: Sí. Porque, personalmente, creo que 'Masterchef' me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas mías.