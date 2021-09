Jorge Salvador retomó este martes su sección en 'El Hormiguero'. El director del espacio volvió para "seguir hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' y encontrar los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar", tal como recordó el propio Salvador que rezaba la nota de prensa del programa.

Dicho y hecho: el productor quiso saber si el presentador recordaba "el peor programa de los dieciséis años. De no querer salir". Jorge Salvador le refrescó la memoria contando que ocurrió en el año 2009, cuando el actor Sacha Baron Cohen acudió como invitado. "Esta historia es brutal", reconoció Motos.

"Llegó con dos guionistas, porque le escribían las respuestas de la entrevista. En el texto de la cámara le iban escribiendo según preguntaba Pablo. Decíamos que era la primera vez que habíamos visto eso en la vida", recordó Salvador todavía con asombro. Sin embargo, el asunto fue aún peor a unos instantes de entrar en directo

"Nos dieron un pen drive con el texto. Vamos a meterlo en el ordenador y resulta que el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows. Total que el texto no iba. A un minuto de empezar, me vienen y me dicen que Sacha Baron Cohen no sale si no está el texto", explicó. "Voy a la puerta, justo antes del bailecito, y le digo a Pablo que el invitado no quiere salir sin texto". Sin embargo, Cohen accedió en el último momento y Motos se enteró en directo por el propio Salvador. Así lo recordaron en un vídeo de dicha emisión en el que Motos "empieza con mal humor el programa y en un momento me dicen que sí va a salir el invitado".