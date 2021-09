First Dates nunca deja de sorprendernos. La cita entre Sofía y Álex tuvo un poco de todo. Tonteo, risitas, conexión y baile erótico para terminar. Pero si por algo será recordada es por el sonoro eructo que se le escapó a la chica delante de su compañero de cena.

Como no podía ser de otra forma, Álex se quedó de piedra al escuchar los gases de su cita en el restaurante del amor. Y no puedo guardarse el comentario: "¡Alá, lo que se te ha escapado!". Eso sí, lo hizo en un tono gracioso e intentando quitarle importancia al hecho para que la chica no se sintiera mal. Ella, ni corta ni perezosa, tampoco se quedó callada: "Al menos me he tapado la boca... Sabía que por algún sitio iba a salir", se justificó con naturalidad. Y Álex volvió a restarle importancia al eructo de Sofía: "mejor por fuera que por dentro".

Así fue el eructo de Sofía

Tras el incidente del eructo la cita continuó con normalidad. Sofía tenía un as en la manga para hacer que su compañero de mesa se rindiera a sus encantos. Cuando llegó el postre ella quiso ponerle la guinda al pastel, se levantó de su silla y se puso a "perrear" de forma más que sugerente ante un encantado Álex. "Se te da muy bien esto... me tienes que enseñar", fue su respuesta. Después, cuando su pareja no podía escucharle confesó ante las cámaras que Sofía perreaba "bastante duro".

Otros momentos memorables de First Dates

El programa de Carlos Sobera cuenta con innumerables anécdotas dignas de recordar. En la última semana, ha destacado la pareja que acudió al programa para buscar a una tercera persona. Su intención es formar una "trieja"

También causó furor en redes sociales el comentario de Estela, otra de las participantes del reality, que tras conocer que su pareja llevaba un piercing en cierta zona de su cuerpo no pudo evitar confesar que no podía quitarse su "prepucio de la cabeza"

Otro de los momentos más recordados de los últimos programas fue el encontronazo entre un cazador y una animalista a los que el programa decidió sentar juntos a la mesa. La cita comenzó bien hasta que salió el tema de los animales. "Aquí si porque soy una mujer educada, pero es que no puedo con vuestra filosofía. Lo mismo que no podría sentarme con un torero. No puedo entender que se disfrute matando a un animal ni torturándolo, y eso me rompe el esquema de esa persona porque moralmente es una barbaridad", le espetó Alma a Ricardo al conocer su afición por la caza. Está claro que no volverán a sentarse juntos.