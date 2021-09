Santiago Abascal, presidente de Vox, se ha sentado este viernes ante los micrófonos de EsRadio. El político ha visitado el programa de Federico Jiménez Losantos, que ha acabado abroncándole tras negarse a revelar si se ha vacunado contra la covid-19.

Una escena que se ha producido después de que Losantos y Abascal se unieran para atacar conjuntamente a Pedro Sánchez. "Cursi", "monjil" y "chulo playas" son algunos de los descalificativos que han podido escucharse en el estudio de la emisora, tal y como ha mostrado el programa 'Todo es mentira' durante la tarde de este viernes.

Sin embargo, el rumbo de esta distendida charla se ha desviado después de que Eduardo Inda le lanzara una pregunta al invitado: "¿Usted se ha vacunado?". "No te voy a contestar a esa pregunta porque creo que, frente a todos los que han dicho que vacunarse es un acto de patriotismo o de amor...", ha respondido Abascal, sin poder finalizar la frase debido a la interrupción de Losantos: "De todo eso no, pero es un acto de salud pública".

"Creo que los españoles tienen que tener libertad para vacunarse o para no vacunarse", ha insistido el líder de la ultraderecha. Un argumento que no convencía al locutor: "Los españoles tienen libertad para vacunarse o no vacunarse". Acto seguido, le ha reprochado su actitud ante este asunto: "Sinceramente, igual que digo una cosa digo la otra, usted tiene una responsabilidad. Hay millones de personas que votan a Vox y creo que es una postura muy irresponsable".

"En esta empresa no puede entrar alguien sin vacunar, porque si contagia me quedo sin redacción", ha continuado diciendo el periodista: "Esas cosas que en teoría quedan bien, en la vida cotidiana hay que negociar con la realidad. Negociar con la realidad es la vacunación. Desde que hay vacunas no ha muerto ni un sanitario en España. Algo bueno estarán haciendo". No obstante, ha dejado claro que está "seguro" de que Abascal ha recibido la vacuna.