Samantha Hudson pone punto y final a su paso en la sexta edición de ‘Masterchef Celebrity’. La artista e influencer se convirtió en la segunda expulsada del talent de La 1 de TVE después de que no convenciese a su jurado su liebre a la royal con aire de cacao, réplica que tenía "todos los defectos", según aseguró el jurado en la cata de la prueba de eliminación. "Tiene una carne que te da hasta pereza comerla porque le falta cocción", aseguró Pepe Rodríguez.

"Yo digo que soy lo peor. Me decís que no exagere, pero soy objetiva y sé que soy una catástrofe, pero, por lo menos, llevo un buen tinte. Yo no quiero tener talent ni nada. Quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir", afirmó Samantha en su despedida, añadiendo que 'Masterchef' es durísimo y que esto no significa que vaya a enterrar el hacha de guerra con la cocina: "No desisto de ser un ama de casa ideal. Así que a seguir trabajando porque soy una 'working class legend'. No habré hecho fatal, pero ha sido muy divertido. Para mí, lo más importante en la vida es la diversión. Así que, bajo mi punto de vista, he triunfado completamente".

Lo cierto es que está no fue la mejor noche de Samantha Hudson en 'Masterchef'. La artista inició la gala siendo una de las peores concursantes para el jurado en la primera prueba con su plato de menos de cinco euros de presupuesto. Posteriormente, en la prueba de exteriores, formó parte de la cocina roja, equipo que estuvo capitaneado por una Verónica Forqué que solo mandaba.