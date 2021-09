En 'First Dates' se realizan todos los ejemplos posibles de comentarios. Francisco ha sido uno de los comensales que más ha llamado la atención por sus palabras estos últimos días en el programa presentado por Carlos Sobera. El hombre dio varios titulares curiosos sobre cómo se identifica y cómo es su relación con las mujeres en lo sentimental.

El soltero acudió al programa presentado por Carlos Sobera dejando claro que su afición era el boxeo: "Algunos de los grandes boxeadores de nuestro país lo son porque han peleado alguna vez conmigo", llegó a expresar. El formato de Cuatro le presentó a Mireia, que tenía ganas de enamorarse en su cita.

Al presentarse, Francisco soltó varios cometarios que dejaron sin palabras en el restaurante: "Soy infiel por naturaleza. Mi última pareja me encontró en la cama con otra", explicó. También dejó claro que liga luchó: "Con mi mirada las dejó K.O.", añadió. No pudo evitar lanzarle una duda Sobera: "En el caso de enamorarte espero que no noquees a nadie".

El comensal no dudó en ocultar su buena percepción propia, pero en la cita no le fue del todo como esperaba. La comensal reconoció que había estado a gusto, pero no quiso volver a ver al hombre después de que se animara a levantarla y darle la vuelta para verla entera. Por estas razones, ella expresó que no quería repetir cita y que sólo lo veía como un amigo.