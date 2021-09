Tras varios días de incertidumbre, anoche se reveló quién será el nuevo concursante de 'Secret Story': Adara Molinero. Así lo ha confirmado Jordi González durante el último programa de 'La casa de los secretos', y que no dejó indiferente a Gianmarco Onestini, expareja de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7'. Las cosas no acabaron bien entre ellos pese a salir del programa juntos y ahora es el hermano del italiano, Luca, el que está dentro de la casa.

Adara entrará en la casa esta tarde a las 20.00 horas en el 'Última hora' de Lara Álvarez y protagonizará la prueba semanal.

La ex gran hermana no estuvo ayer en plató cuando se realizó el anuncio, entró por videoconferencia y Jordi González no pudo evitar "picar" a Gianmarco. ¿Quieres que Adara le de algún mensaje a tu hermano? Lanzaba el presentador, a lo que el italiano respondía con un tajante: "No, gracias". Pero no pudo evitar la respuesta de Adara que le preguntó si quería que le dijera "con quién se tenía que juntar, como le veo un poco indeciso...". Gianmarco saltaba automáticamente para decirle que, a diferencia de ella, los hermanos Onestini no tenían ninguna estrategia.

A pesar de no haber tenido mucha relación con Luca, Molinero ha prometido que para él será uno más.

Problema de audiencia

Su entrada en la casa pretende ser un revulsivo para las audiencias del formato, que no está funcionando como debería, cosechando unos datos muy alejados a los que suele conseguir otros realities de la cadena. La gala de los jueves se ha estabilizado en torno al 18%, liderando cómodamente sobre el resto de ofertas, algo que no han conseguido el resto de programas. El domingo, 'La noche de los secretos' marcó en su última entrega un 11,9%, quedando a varios puntos de su rival directo, Antena 3, que en la misma jornada lideró con 'Infiel' (14,8%) y 'Mi hija' (22,4%). Los martes, 'La cuenta atrás' lideró por la mínima con un 12,2% en su última emisión, un dato que duplica la media de Cuatro pero se queda lejos del cómputo mensual de Telecinco.