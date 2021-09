Al igual que el resto de matinales, 'El programa de Ana Rosa' continúa muy pendiente de la evolución del volcán de La Palma. Pero el formato de Telecinco tampoco ha dejado de lado la política, analizando este lunes la situación en Catalunya y la puesta en libertad de Carles Puigdemont tras su detención en Cerdeña. Además, la presentadora ha charlado en directo con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

En la entrevista, Ana Rosa le ha preguntado sobre si se planteó viajar para mostrarle su apoyo a Puigdemont. "No he pensado en viajar por simple casualidad. Esta semana tuve la oportunidad de estar en Córcega, en una reunión de diversos partidos europeos. Estaba relativamente cerca, pero cuando se produjo la detención, ya había regresado a Catalunya y tenía otras obligaciones", ha explicado el exvicepresidente de la Generalitat.

Por otro lado, Junqueras ha apuntado que la negociación es "la mejor manera de resolver el conflicto político entre la sociedad catalana y el estado español". "Una manera de ilustrarlo es preguntarnos cuál es la alternativa al diálogo y al acuerdo. Creo que la alternativa será claramente peor", ha apuntado durante su intervención en Telecinco.

15 minutos después de iniciar la entrevista, la periodista se ha visto obligada a cortarla por falta de tiempo: "Ha sido un placer hablar con usted, pero como siempre nos enrollamos tanto, tenemos que irnos ya casi a publicidad". En ese instante, Junqueras ha manifestado su deseo de acudir a las instalaciones de Telecinco: "Esperemos que algún día nos podamos ver en el estudio y tengamos tiempo para hablar con más calma. A ver si lo conseguimos".

Sin embargo, Ana Rosa ha revelado que el político de ERC ha sido invitado a plató en otras ocasiones: "Eso digo yo. ¿Se me resiste usted, eh?". "Bueno, es que es complicado cuadrar agendas. Además suceden tantas cosas al mismo tiempo...", ha defendido Junqueras antes de que la periodista insistiera en su propuesta: "No, no, yo estoy todas las mañanas aquí de lunes a viernes. Usted ya está invitado".