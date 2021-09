Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión tienen claro que los "remember" funcionan. Solo hay que ver el revuelo que causó el reencuentro de Friends en HBO o la fiebre por Los Hombres de Paco. Ahora, Netflix recupera otra serie mítica de los 2000: Upa Dance.

La plataforma de televisión en streaming vuelve a apostar por la melancolía y los buenos recuerdos de su público y confía en que los fieles seguidores de Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, Silvia Martí, Pablo Puyol y Mónica Cruz sigan al pie del cañón tanto como para querer revivir la serie "Un Paso Adelante". La cantante y compositora Beatriz Luengo era una de las primeras en dar la noticia a través de Instagram, en las que ya había 'jugado', junto a Miguel Ángel Muñoz, con la posibilidad del regreso de la serie. Junto a la noticia, compartía en sus redes sociales una imagen de aquellos años con sus compañeros de reparto, Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Silvia Marty.

Al bombazo también se sumaba Miguel Ángel Muñoz. El intérprete colgó en su perfil de Instagram un post en el que anunciaba el regreso de Upa Dance, junto con una fotografía de aquellos tiempos. "Pues parece que sí que vuelve Un paso adelante. ¡Pero a Netflix a partir del 1 de octubre! Desde que la hicimos no la he vuelto a ver, así que me la voy a zampar enterita, ¡qué ilusión!", explicó en sus redes sociales.

Así era UPA Dance

"Un paso adelante", emitida entre los años 2002-2005 en Antena3, fue una serie de televisión española que causó furor desde sus inicios. Tanto fue así que de la ficción televisiva surgió un grupo de pop que en su gira levantó las pasiones de miles de fans: Upa Dance. La trama giraba en torno a una famosa Escuela de Artes Escénicas. Carmen Arranz (interpretada por Lola Herrera), directora de la escuela, otorga el privilegio a 20 jóvenes de formar parte de su centro. Para ello, antes tienen que pasar unas duras pruebas de acceso, en las que solo quedarán los mejores. Una vez dentro, los alumnos, tienen que demostrar que sobresalen sobre los demás compañeros en las asignaturas que se les imparten: música, baile clásico, baile moderno, canto, interpretación y teatro. Los profesores son importantes artistas y conocidos, algunos de ellos incluso han sido formados por la Escuela en la que ahora imparten clase. Estos ayudarán a formarse a los alumnos no solo como artistas si no también personalmente.

Cuando el fenómeno Upa Dance llegó a Alicante