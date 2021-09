Movistar + estrena mes con un importante arsenal de estrenos y regresos. Octubre estará marcado principalmente en la plataforma de pago por el estreno de 'Milá vs Milá', el nuevo programa presentado por Mercedes Milá, que verá la luz en la plataforma el próximo miércoles 13 de septiembre.

¡Ya tenemos fecha de estreno de #MiláVsMilá! 👏



Mercedes Milá vuelve a un plató de TV para reencontrarse con sus entrevistados más emblemáticos: José María García, Massiel, @ManuelaCarmena, Lola Herrera, Ramoncín y @maestroserrat.



👉 ESTRENO el 13 de octubre en @MovistarPlus. pic.twitter.com/5JnNrW2h4a — #0 de Movistar+ (@cero) 28 de septiembre de 2021

En este espacio producido por Zanskar ('Planeta Calleja', 'Volando voy', 'Scott & Milá'), la presentadora vuelve al formato que la convirtió en una de las mejores periodistas de este país: las entrevistas. Cada semana recibirá a personajes emblemáticos de todos los ámbitos y que ya conversaron con ella en las décadas de los 70, 80 o 90: José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Ramoncín y Joan Manuel Serrat.

'Lola' - Estreno - 28 de octubre

Otro de los estrenos destacados en este mes de octubre es 'Lola'. La serie documental original de cuatro episodios 'Lola' revisa la vida y la carrera de Lola Flores a través de entrevistas a familiares, amigos, periodistas, investigadores y artistas actuales, entre los que se encuentran su amigo íntimo Juan 'El Golosina'; sus hijas y hermana Lolita, Rosario y Carmen Flores y artistas actuales como Rosalía, C. Tagana, Nathy Peluso, Ara Malikian, La Mala Rodríguez o Miguel Poveda.

'Las huellas de elBulli' - Estreno - 7 de octubre

Este documental original de Movistar+ recorre el legado personal de Ferran Adrià a través del día a día, con testimonios y encuentros con el equipo de elBulli y los participantes de elBulli1846, incluyendo momentos íntimos y cotidianos junto a su mujer Isabel. Veremos al cocinero universal de nuevo cocinando, en acción. También dejará patente no solo el legado gastronómico con los testimonios de compañeros como José Andrés o Juan Mari Arzak, sino también la impronta de su huella más allá de la cocina con las declaraciones de personas de otros ámbitos influenciadas por sus ideas en el mundo del diseño, el arte y la creatividad.

'Spice Girls: el precio del éxito' - Estreno - 28 de octubre

25 años después de 'Wannabe', este documental de BBC muestra cómo les ha cambiado la vida a Victoria, Geri, Emma, Mel B y Mel C, cinco mujeres que confluyeron en un momento de la vida para arrasar, cinco versiones distintas sobre cómo madurar mientras se está bajo el gran escrutinio mediático.

'La sangre helada' - Estreno - 25 de octubre

Andrew Haigh ('Looking') adapta la aclamada novela de Ian McGuire ambientada en una miniserie de seis episodios está protagonizada por Colin Farrell, Jack O'Connell, Stephen Graham (uno de los protagonistas de la aclamada 'Condena', también en Movistar+), Tom Courtenay, Sam Spruell y Peter Mullan.

⚓ Siglo XIX. Un barco ballenero zarpa rumbo al Ártico con un asesino a bordo. 😱



❄ #LaSangreHelada, una miniserie creada por Andrew Haigh (#Looking) y protagonizada por Jack O'Connell y un brutal Colin Farrell en la piel de un arponero psicópata.



📺 ESTRENO: 25 DE OCTUBRE 📺 pic.twitter.com/PBpa05f8EF — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) 21 de septiembre de 2021

Patrick Sumner (Jack O’Connell) es un joven cirujano aún marcado por los horrores de su experiencia como sargento del ejército británico en la India. Con la idea de esconderse de los fantasmas del pasado, opta por alistarse como médico a bordo del Volunteer, un ballenero a punto de zarpar desde Yorkshire en una expedición a las heladas aguas del Ártico. Durante la dura travesía, Sumner conoce al arponero oficial del barco, Henry Drax (Colin Farrell), un tipo despiadado y frío que parece haber dejado en tierra todo sentido de la moral. En medio de un entorno hostil, rodeado de hombres en lucha diaria por la supervivencia, el joven e inexperto Sumner pronto se ve atrapado en un funesto viaje bajo la amenaza latente de un sangriento psicópata, sin otra salida que la gélida vastedad del océano.

'The bite' - Estreno - 23 de octubre

La nueva serie de Robert y Michelle King ('The Good Fight', 'The Good Wife', 'Your Honor', 'Evil') es un drama satírico rodado durante la pandemia, que mezcla la comedia con el terror zombi. El sello de identidad de los King está muy claro: conectada a la actualidad, situaciones llevadas al extremo del surrealismo y mezcla de géneros (comedia, terror, zombis, drama…). 'The Bite' está protagonizada por Audra McDonald y Taylor Schilling.

'Moonshine' - Estreno - 5 de octubre

Dramedia irreverente sobre un autodestructivo clan de hermanastros que peleará por el control del negocio familiar: un viejo resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia. 'Moonshine' es una comedia canadiense trufada de tensiones, dificultades financieras, turistas locos, intrigas de pueblo, investigaciones policiales y un secreto enterrado durante mucho tiempo que amenazará con aniquilar a los Finley-Cullen de una vez por todas. Los golpes bajos se convertirán en el pan de cada día de esta disfuncional familia que hará lo que sea para que nadie los hunda.

Otros estrenos:

1 de octubre: 'Oasis: Supersonic'

3 de octubre: 'A 20 pasos de la fama'

7 de octubre: 'A.P. Bio' (Temporada 4), 'Tina'

12 de octubre: 'Animales con cámaras' (Temporada 2)

14 de octubre: 'El jóven Sheldon' (Temporada 5), 'Jodie Foster, Hollywood en la sangre'

15 de octubre: 'Take That en concierto'

17 de octubre: 'Janis'

21 de octubre: 'Martin Luther King y el FBI'

23 de octubre: ''The Blacklist' (Temporada 9)

24 de octubre: 'Buena Vista Social Club'

27 de octubre: 'Misha y los lobos. La gran mentira'

29 de octubre: ''¡A todo tren! Destino Asturias'

31 de octubre: 'Fantasmas' (Temporada 3)