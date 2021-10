Tic, tac, tic, tac. Parece que queda poco tiempo para el estreno de la docuserie más esperada por el mundo del corazón. 'En el nombre de Rocío' se está preparando, pero también se está revisando en los despachos de Telecinco. El documental que ha grabado Rocío Carrasco desvelará detalles de la vida de Rocío Jurado que, al parecer, estaban recogidos en unos diarios escritos por "la más grande".

Por ello, y por lo delicado de estas revelaciones, los directivos de la cadena de Fuencarral no quieren correr riesgos y están revisando todas y cada una de las imágenes grabadas para que las demandas no les empiecen a caer en cascada. Según han desvelado en la crónica rosa de esRadio, los directivos estarían haciendo una labor minuciosa de revisión para que las denuncias no caigan ni sobre la cadena ni sobre sus responsables.

A buen seguro que la familia Mohedado y el marido de Rocío Jurado, José Ortega Cano, estarán muy pendientes de la emisión del documental y de lo que en él se pueda llegar a desvelar.

En el trailer que anuncia la docuserie, ya emitido en junio, pueden verse imágenes de Amador Mohedano y de otros familiares de Rocío Carrasco con Chipiona de fondo, con algunas frases muy contundentes como: "Pensaron que callaría para siempre", "Pensaron que jamás se atrevería", "Pensaron que Chipiona les pertenecía", "Pensaron que su desprecio quedaría impune", "Pensaron mal y creyeron que la más grande no se dio cuenta de nada". Acompañado de declaraciones de Rocío Jurado sobre unas supuestas traiciones y palabras como avaricia, envidia, secretos, traición, venganza e hipocresía.

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 — Mediaset España (@mediasetcom) 2 de junio de 2021

Este avance finaliza con Rocío Carrasco hablando de forma contundente: "Sabían que yo no podía venir por las condiciones en las que yo me encontraba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver y ya lo he hecho". Además añade que explicará los motivos por los que no tiene relación con ningún miembro de la familia, incluidos sus hermanos José Fernando y Gloria Camila.

Rocío Flores: "No tengo nada que decir"

Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.