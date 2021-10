Más de una vez habrás pensado al ver alguna de las citas de "First Dates" que está todo guionizado, que los comensales siguen el dictado de las mentes pensantes del programa en busca de la mayor audiencia. Pues ahora un actor ha confirmado lo que era un secreto a voces.

Hace unos días se vivía una situación poco habitual en el espacio de Cuatro, que generó gran revuelo en las redes sociales, cuando una mujer se levantaba de la mesa y dejaba plantada a su cita después de que él insistiera repetidamente en que deseaba hacer un truco de magia en mitad de la cena.

Sale corriendo de su cita en ‘First Dates’: “Si haces el truco de magia, me voy” #FirstDates20S 😱 https://t.co/LM9g680tZo — First Dates (@firstdates_tv) 21 de septiembre de 2021

Pues el hombre que se quedó compuesto y "sin novia" ha desvelado que todo era un montaje y que él es un showman.

Nanu Ferrari, como se presentó en "First Dates", es el nombre artístico de Miguel Vidal, un actor con el que, según asegura Comunicacció, la agencia de comunicación que le representa, contactó hace meses la productora del programa de Cuatro.

"Si voy, será para liarla con mi personaje"

"A mí no me interesa encontrar pareja", contestó Vidal tras recibir la invitación. "Si voy, será para liarla con mi personaje", les anunció, una "amenaza" que fue no solo aceptada sino recibida con agrado por los responsables del espacio de citas. "No importaba, el objetivo era crear espectáculo", asegura la agencia de comunicación de Vidal.

Varios días después de la emisión de su frustrada cita con Lola, que se pudo ver en antena el 21 de septiembre, y seguramente tras ser reconocida y desvelada su verdadera identidad, o bien para aprovechar la oportunidad de promoción de su representado, la agencia de comunicación del actor ha querido desvelar todos los entresijos de su polémica participación.

¿Alguien más que opine que el truco de magia de Nanu es la fantasía definitiva? 😂🤣



¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates20S ❤ pic.twitter.com/mBQVIvfqvy — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) 20 de septiembre de 2021

Y es que Vidal lleva dedicado al mundo del espectáculo más de 40 años. Un simple vistazo a su perfil en las redes sociales permite ver que están llenas de sus personajes, de sus trabajos y de su paso por Hollywood, donde ha participado en producciones junto a nombres como los de Quentin Tarantino, Meryl Streep, Goldie Hawn, Ben Stiller, Andy Garcia, Robert Redford, Demy Moore…

"La producción del programa le preguntó qué tenía previsto hacer en antena y así se hizo. La repercusión mediática de su paso por First Dates le ha sorprendido gratamente, “lo importante es que hablen de uno, ¿verdad? Aunque sea mal", afirma Vidal. Y es que él quiere dejar claro que fue Nanu Ferrari, su personaje, quien se mostró ante las cámaras y no Miquel Vidal", declaran desde Comunicacció en lo que suena a un claro enjuague de imagen tras salirse de madre el plan inicialmente previsto.

Añaden, por último, que en la entrevista final, "que no fue retransmitida", el actor explicó que "los artistas han pasado muchos meses privados de poder trabajar y están ávidos de poder ofrecer sus espectáculos". Vidal sostiene que "con mi paso por el programa quería reivindicar el papel de los artistas, ya que, incluso programas como este, nos buscan para dar espectáculo" y concluye diciendo que, además, quería "mostrar que un restaurante es un buen lugar para disfrutar de un show. En otros países está más extendido".