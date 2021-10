Fue hace un par de programas cuando Arkano declaraba en MasterChef, a pregunta directa de su paisano el también alicantino Eduardo Navarrete, que es bisexual. Y en la entrega de ayer ambos mostraron que existe entre ellos algo más que complicidad. En los primeros compases, el chef Jordi Cruz ya mostró interés por la relación entre ambos, y Arkano no negó ni mucho menos la historia: "A lo mejor esto es el giro de guión final y esta es la pareja que sale de aquí".

Navarrete abundaba: "Yo es que no quiero quedar de suelta, pero yo aquí veo futuro", a lo que Arkano le replicaba: "Es que tú le tiras a todos". Y el siempre divertido Navarrete contestaba: "Alguno caerá...".

En la primera prueba se eligieron mutuamente como pareja de cocina, y más tarde en la prueba de exteriores por equipos siguieron mostrando su conexión. Aí lo remarcó ya en el plató el chef Pepe Rodríguez. En ese momento, la juez Samantha Vallejo-Nágera señaló que el rapero llevaba los ojos pintados. Arkano explicó que "compartimos camerino y compartimos vida".

Esas palabras hicieron que el jurado quisiera saber más detalles. El modisto quiso cortar por lo sano diciendo que "lo que ha pasado y que se pueda contar no es nada más que lo que se vio en la prueba de exteriores, que estuvimos cocinando muy bien, muy a gusto, porque yo gozo de su compañía, pero me pone negra. Va ocho revoluciones por debajo y me puso un poco nervioso, pero estar con él es un gozo". Justo en ese momento, Arkano hizo lo que mejor sabe, rapear, para hacer una declaración amorosa en rima a Navarrete:

"Eduardo, a mí me encanta tu sabor / porque tu presencia tiene efecto tranquilizador / y resulta que los dos somos de Alicante / si quieres la próxima vez te hago yo a ti de calmante"

"¡Que uno no es de piedra, por favor!", reaccionaba el diseñador de moda, ante unos compañeros sorprendidos y boquiabiertos.

La siempre espontánea Carmina rompió la magia del momento soltándole a bocajarro a Arkano: "Pero a ti qué es lo que te va: ¿la carne o el pescado? Porque no me acabo de enterar". Victoria Abril terció muy sabiamente: "Es un mar y tierra". Guante que recogió Arkano para dejar claro, una vez más, que "yo estoy abierto al amor, estoy abierto a las personas".

Después, cuando los dos alicantinos subieron a la grada al haberse salvado su equipo, se dieron un beso en la boca que recogieron las cámaras.

Está claro que se entienden. Amor 100% alicantino. ¡Que dure!