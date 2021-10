Gran sorpresa en las cocinas de 'Masterchef Celebrity 6' por la expulsión de Yotuel, uno de los concursantes adelantados en exclusiva por YOTELE. A pesar de las valoraciones en la cata en la prueba de eliminación, el artista puso punto y final a su paso por el talent culinario de TVE después de hacer una tarta con harina de copos de arena sin sabor. "¿Qué te costaba ponerle medio kilo de chocolate encima a ese bizcocho insípido? Está más o menos jugoso, pero no tiene sabor ninguno", aseguró Jordi Cruz tras probar su elaboración.

La decisión del jurado causó cierta incredulidad entre los concursantes, especialmente entre Terelu Campos y Victoria Abril, que se libraron por muy poco de la expulsión en esta cuarta gala. "¿Estáis locos? Este es uno de los mejores en las pruebas por equipos y en todo. ¿Qué vamos a hacer sin él?", se preguntó la actriz. "¿Qué dices? No me lo puedo creer. ¡Ay, Dios!", aseguró David Bustamante llevándose las manos a la cabeza.

"Me siento super afortunado por haber vivido la experiencia de 'Masterchef'. Me hubiera gustado quedarme un poco más y seguir aprendiendo, pero en la vida todo es por algo. Yo seguiré cocinando porque el esfuerzo y la perseverancia triunfan. Yo me entregué. Lo dí todo. ¿No fue como esperaba? No pasa nada. Seguimos", dijo Yotuel en su despedida.