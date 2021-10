La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue dando que hablar, y mucho. Hasta el punto en el que Belén Esteban se ha visto obligada a abandonar el plató de ‘Sálvame’ tras intentar defender a su amiga y sufrir las constantes interrupciones de otro habitual del programa, Rafa Mora.

"La relación entre Kiko y Anabel es lo que nos atañe ahora" decía Mora, cortante, ante las palabras de defensa de la Esteban. La de Paracuellos defendía que la sobrina de Isabel Pantoja hubiera celebrado su boda tras el fallecimiento de su abuela paterna, Doña Ana. Esta puntualización que no le ha sentado nada bien a Belén. "Alberto, ¿puedo acabar? Si no, me callo toda la tarde", le ha dicho al director.

La tensión ha ido en aumento y Rafa ha soltado el comentario que ha hecho explotar a la colaboradora: "Tú eres la que dejaste la playa llena de mierda". En ese instante, Belén ha cogido su chaqueta y ha abandonado el plató. "Estoy agotada", ha dicho mientras se quejaba ante el director del programa: "No he acabado de hablar, ¿vale?".

Jorge Javier Vázquez se ha acercado hasta la 'princesa del pueblo' para conocer el motivo de su enfado. "¡Pues que estoy harta, tío! Se ha casado y ha sido una boda maravillosa. Como no me deja acabar, él que sabe de todo, me gustaría acabar. Anabel no es la que ha dado bofetadas a nadie. Para mí, la que dio bofetadas el día de la boda fue Isabel Pantoja niña", ha explicado.

Pero además, Belén también ha acabado teniendo un pequeño roce con el presentador por sus críticas a la boda de Anabel en el ‘Deluxe’. "Siempre te pasa lo mismo, haces las cosas y luego dices que no. Teníais un 'cachondeíto' tú y el Matamoros... Os faltó medir las olas para ver si venían bien de tamaño", ha asegurado.