Tal y como avanzaba hace unos días YOTELE, la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco seguía produciéndose según el calendario previsto. El anuncio ha sido confirmado por la propia hija de Rocío Jurado, que ha querido dar algunos detalles de cómo está siendo la puesta en marcha del proyecto y de cuándo arrancará oficialmente.

En una conexión con 'Sálvame' desde un desfile, Carrasco adelantaba en qué punto de la producción se encuentran: "Estoy muy contenta y estaba deseando venir. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando y la semana que viene empezamos a grabar", declaró ante las cámaras del programa de las tardes de Telecinco.

La defensora de la audiencia también avanzaba que se va a hablar de la parte personal de su madre, no de la artística: "De una persona tan grande y tan maravillosa nunca se sabe de ella", expresó. Ante la preocupación de otros miembros de los Mohedano de tratar frentes legales abiertos, Rocío ha sido contundente: "De temas judiciales no voy a hablar, pero solo diré que no hay que ponerse tan nervioso", ha sentenciado para zanjar el asunto del que tanto se está hablando estas últimas semanas.