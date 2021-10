Mercedes Milà tampoco quiso perderse el estreno de 'La Roca'. El nuevo formato contó con la presentadora en su llegada a las tardes del domingo para charlar de asuntos de actualidad y de sus nuevos proyectos profesionales. El equipo del programa conectó con ella por videollamada para entrevistarla en directo, pero los continuos fallos técnicos acabaron impacientando a la invitada.

Nuria Roca dio paso la conductora de 'Milá vs Milá', que se mostró al natural y no dudó en lanzarle alguna crítica: "La sensación que he tenido es que, está muy feo que lo diga yo, que podíais haber tirado millas y haber hablado de lo mismo rato, rato y rato tan contentos. Cuando yo diría que habría que abreviar, ir a buscar la calle y teorizar menos. Pero no me puedo meter en el terreno de nadie", soltó sin pelos en la lengua.

Poco después de arrancar la conversación los primeros problemas técnicos interrumpieron a Milá, que manifestó su descontento y se mostró visiblemente agobiada: "¿Hablo o no hablo, qué hago...? ¡Me tiro al suelo!". El equipo de 'La Roca' intentó solucionarlo, pero decidieron conectar más tarde con la periodista.

En un nuevo intento por hablar con la invitada las cosas no mejoraron: "Me dejáis en un silencio como las tumbas de Tutankamón que no se si está cortada la voz y ya no hay nada que hacer o no os interesa nada de lo que digo, porque hay un silencio como de muerte. Esto lo tenéis que arreglar criatura. En Antena 3 que vais adelante además ahora", comentó en referencia al liderazgo de la cadena de Atresmedia frente a Telecinco en septiembre.