"Me lo han aconsejado y lo voy a intentar". Con esta rotundidad se mostraba el colaborador de Telecinco Kiko Matamoros en su Instagram. Se refería a una adicción que tiene desde hace años y que ahora su médico le ha aconsejado abandonar: el tabaco.

Millones de españoles luchan contra el tabaquismo y Matamoros también. En una imagen en la que aparece con un cigarrillo en la mano y exhalando gran cantidad de humo, el colaborador explica que "he decidido dejar de fumar, son muchos años haciéndolo y muchos paquetes diarios. Mi neumóloga me lo ha aconsejado y lo voy a intentar"

Su publicación ha conseguido numerosas reacciones. Más de 23.000 "me gusta" y decenas de comentarios, la mayoría de apoyo para la lucha que inicia Matamoros. "Mucho ánimo", le desean sus seguidores.

Coto Matamoros acusa a su hermano Kiko de estar enganchado a la droga

Todo viene de un clip de una entrevista de Jordi Wild para su espacio "The Wild project". En ella, Coto Matamoros afirma que su hermano Kiko y otros miembros de Sálvame se drogaban. "Cada vez que me cruzaba con mi hermano me decía: '¿Tienes algo?'", explica Coto Matamoros, en una clara alusión a las drogas. "Ni para comprar . Venga, cómprate un pollo", dice Coto que respondía a su hermano.

Pero las acusaciones no acaban aquí. Coto Matamoros afirma en su entrevista que no sólo Kiko era el que consumía. También señala al presentador Jorge Javier Vázquez. La sombra de la drogadicción extendida por Coto Matamoros también llega a otros miembros del programa. "Son todos iguales", dice.