Sandra Barneda se ha hecho un hueco en el corazón de los espectadores gracias a su forma natural de presentar tanto "La isla de las tentaciones" como "La última tentación", donde muchos concursantes del primer programa vuelven a la isla para poner a prueba su amor. Anoche fue un episodio intensito en la isla, con el descubrimiento de nuevas infidelidades por parte de muchos concursantes y, si bien algunas ya se esperaban, otras fueron una sorpresa por cómo transcurrieron.

Si bien Lucía se había venido abajo la primera vez que vio a su pareja cayendo en la tentación, esta vez fue diferente, emocionando a la propia Sandra Barneda por su fuerza y decisión en sus palabras: “Me da vergüenza. No me corresponden de la misma manera y me da pena y vergüenza ver cómo lo doy todo para que me den mierda. Manuel, para lo bueno y lo malo, no puede esconderlo. Pero él no: Y no hay persona peor que la que no muestra cómo es”.

Las palabras Lucía no solo despertaron la simpatía de los espectadores, sino también el de Barneda, que no pudo mantenerse imparcial y la apoyó, con los ojos empañados en lágrimas: “Sé que no es fácil, sé lo que querías a Isaac, y lo siento”. Las redes no tardaron en hacerse eco de la reacción de la presentadora, que se convirtió en protagonista de la noche.