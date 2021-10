El restaurante de 'First Dates' abre diariamente sus puertas a personas que quieren tener una nueva oportunidad en el terreno amoroso. Este es el caso de Lidia, una auxiliar de enfermería de 29 años, que habló cómo le fue en el amor después de que fuese preguntada por Carlos Sobera: "No del todo bien, he tenido dos relaciones, una de ellas duró 9 años".

"En una relación soy bastante apasionada, me gusta echarle leña a la hoguera, que esté siempre activa y viva porque creo que es una de las mejores maneras de que funcione", aseguró la chica en uno de sus primeros totales ante las cámaras de programa, añadiendo posteriormente que tenía muy claro que no quería tener hijos: "Para mí, es muy importante dedicarme tiempo de calidad y en cantidad, y a mi pareja también".

Instante después, Lidia supo que iba a cenar con Salvador, un pescadero madrileño de 34 años, mostrándose un tanto desencantada en su primera toma de contacto con él: "Parece de pueblo por su expresión corporal, como muy bruto".

"Soy una persona muy ingenua porque pienso y creo que la gente va a ser igual que yo y me fio de todo el mundo, pero hoy por hoy no puedes hacer eso porque al final, tarde o temprano, te pegas el batacazo. Eso es lo que me ha pasado siempre", se presentó el pescadero en 'First Dates'

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que ambos intentaron conocerse un poco más a fondo, pero encontraron importantes diferencias a la hora de hablar de temas como los hijos y el sexo: “Me ha hecho gracia porque luego me ha dicho que tiene cuatro perros”.

Aunque, de momento, las cosas parecían que no iban demasiado bien, el baile cambió el guion de la cita. De hecho, Salvador logró conquistar a Lidia en el restaurante a ritmo de bachata. "Baila muy bien y eso en un hombre es de valorar", reconoció la auxiliar de enfermería en un total a cámara.

En los últimos minutos de la velada, sus diferencias no fueron determinantes en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener más citas para conocerse mejor. "Me gustaría darle una oportunidad, aunque creo que le doy unas cuantas vueltas", explicó Lidia antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.